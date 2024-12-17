Снимайте в полевых условиях. По-новому взгляните на мир, в том числе на мир дикой природы, с беззеркальной камерой EOS R7, оснащенной датчиком изображения APS-C. Непрерывно следите за объектом с помощью системы Dual Pixel CMOS AF II на базе ИИ с глубинным обучением. Создавайте фотографии и видео без штатива со встроенной стабилизацией изображения (эффективностью до 7 ступеней экспозиции). Эта камера с разрешением 32.5 Мп позволяет создавать фотографии невероятного качества и не упускать даже мимолетные мгновения — в этом поможет серийная съемка 15 кадров/с. и даже 30 кадров/с. с электронным затвором, а также удобное переключение в режим видеозаписи с поддержкой качества 4K 60p.

Новый 32-мегапиксельный датчик изображения

​Новый датчик изображения APS-C предлагает превосходный баланс разрешения, скорости и эффективности при слабом освещении. Он обеспечивает светочувствительность до ISO 32 000 для фото (можно расширить до ISO 51 200) и до ISO 12 800 (можно расширить до ISO 25 600) при съемке видео. Каждый из 32 млн пикселей на поверхности датчика разделен на два фотоэлемента, что является основой работы системы фокусировки Dual Pixel CMOS AF II и формата Dual Pixel RAW. Dual Pixel CMOS AF работает в 651 зоне автофокусировки (31 x 21) со 100% покрытием области кадра.

Отслеживание объектов по всему кадру

Обеспечьте четкость даже самых быстрых объектов в кадре с помощью системы Dual Pixel CMOS AF II. EOS R7 использует систему автофокусировки нового поколения, на основе искусственного интеллекта с глубинным обучением – функционал, впервые представленный во флагманской модели EOS R3. Вы можете выбрать один из трех объектов: люди, животные или транспорт – чтобы камера меньше сбивалась на посторонние объекты, даже если они будут пересекать поле зрения, перекрывая интересующую вас цель. Поскольку в системе Dual Pixel CMOS AF II каждый пиксель работает как точка фокусировки, автофокус работает практически на всех 100% площади кадра. И даже ночью: центральная точка АФ работает при освещенности -5 EV (свет половины луны).

Стабилизация изображения с эффектом до 7 ступеней экспозиции

Встроенный стабилизатор изображения (IBIS) работает вместе с оптической стабилизацией в объективах RF, компенсируя сотрясение камеры с эффектом до 7 ступеней экспозиции. С RF и RF-S объективами он работает наиболее эффективно, но также он работает и вместе с оптическими стабилизаторами в объективах EF при их установке через адаптер: в этом случае стабилизатор в объективе компенсирует колебания по одним осям (наклона и рыскания), в то время как IBIS работает по остальным. И, конечно, IBIS обеспечивает достаточно эффективную стабилизацию при установке объективов, которые вообще не оснащены собственным стабилизатором.

Высокая детализация при съемке крупным планом

Благодаря тому, что камера EOS R7 оснащена датчиком изображения APS-C, фокусное расстояние установленных на нее объективов в 1.6 раза больше, чем при их установке на полнокадровые камеры. Это делает ее прекрасным вариантом для съемки спорта, дикой природы и других сюжетов, требующих от фотографа выдерживать значительную дистанцию от объекта съемки. Вы либо получаете большее увеличение, большую дистанцию, позволяющую не спугнуть животных или птиц, либо можете использовать более легкий объектив, что также очень актуально в тех случаях, когда требуется провести целый день с рюкзаком за плечами. Матрица с высоким разрешением 32.5 Мп обеспечивает при этом превосходное сохранение мелких деталей.

Высокая скорость для съемки быстрых событий

EOS R7 идеально подходит для съемки мимолетных мгновений благодаря серийной съемке со скоростью 15 кадров/с. при использовании механического затвора или 30 кадров/с. с бесшумным электронным затвором — все это с поддержкой автоэкспозиции и следящей автофокусировки. Вы также можете включить режим предварительной записи, в котором камера постоянно сохраняет снимки в буферную память, что позволяет сохранить моменты, произошедшие за 0.5 с до полного нажатия на спуск затвора. Большая емкость оперативной буферной памяти позволяет снимать длинные серии снимков, а поддержка высокоскоростных карт памяти UHS-II – быстро освобождать буфер для следующей серии. 2 гнезда позволяют записывать сразу на 2 карты памяти – подстраховка на случай отказа или утери одной из них.

Одна камера для фото- и видеосъемки

Оцените универсальные возможности съемки без необходимости работать с несколькими камерами. Видео 4K станут для вас превосходным вариантом благодаря разным режимам:

30 кадров/с. с супердискретизацией (сжатием 7К изображения до 4К),

60 кадров/с. со всей ширины матрицы

60 кадров/с. с попиксельным считыванием (кроп-фактор 1.81х).

Также доступна съемка в Full HD с частотой до 120 кадров/с. Материалы можно легко использовать в профессиональных решениях постобработки благодаря профилю Canon Log 3 или съемке в 10-битном формате HDR PQ. Поддержка вертикальной съемки позволит буквально на ходу создавать контент для социальных сетей. Ограничения в 30 минут на запись больше нет: EOS R7 может записывать длительные видеоролики без остановки, максимальная продолжительность записи составляет 6 часов (при использовании внешнего блока питания). При использовании режимов высокой нагрузки запись может остановиться раньше из-за перегрева: гарантируется 60 минут при записи в 4K HQ (с супердискретизацией) или 4K 60p с кропом (запись при комнатной температуре, 23° С).

Видоискатель, которым приятно пользоваться

EOS R7 оснащена крупным высококонтрастным OLED видоискателем с разрешением 2.36 млн. точек (1024x768 пикселей) и увеличением 1.15х. Вы можете выбрать один из двух режимов обновления экрана: плавный (120 Гц) или экономичный (60 Гц). Вы также можете выбрать один из двух режимов контраста/насыщенности: в стандартном режиме вы будете видеть изображение с уже примененными установками экспозиции, баланса белого и цветовыми профилями, что позволяет вам не терять время на «пристрелочные» снимки. Для тех, кто привык к работе с зеркальными камерами, есть и второй режим – OVF Assist – в котором камера симулирует оптический видоискатель, показывая настолько широкий динамический и тональный диапазон сцены, насколько это технически возможно.

На связи с миром

Где бы вы ни находились, EOS R7 обеспечит отправку контента нужному адресату. Производите выгрузку файлов напрямую с камеры в облачный сервис image.canon через Wi-Fi либо подключите камеру к смартфону для отправки материалов в социальные сети.

Облачная обработка RAW в image.canon

Файлы RAW с камеры EOS R7 можно обрабатывать в облачном сервисе image.canon для создания изображений максимального качества. Более эффективное шумоподавление и подавление эффекта муара обеспечивают естественный внешний вид изображений JPEG и HEIF.

Панорамы и автоматическое выравнивание горизонта

Встроенный стабилизатор (IBIS) на EOS R7 можно использовать для автоматического выравнивания изображений, что позволит забыть о такой проблеме, как «заваленный горизонт». Эта функция доступна в режимах фото- и видеосъемки — как для горизонтальной, так и вертикальной ориентации кадра. Автоматический уровень можно использовать вместе с IBIS; более того, он доступен как для механического, так и для электронного затвора. Стабилизацию изображения также можно применить при повороте камеры с целью создания панорамы. Эта технология работает с любыми объективами RF, RF-S, EF и EF-S.