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Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 V Body

  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
  • EOS R6 V Body
Код товара:УТ-00094404
Артикул:@ 7250C002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

EOS R6 V — это компактная полнокадровая беззеркальная камера, которая располагается в самом верху линейки видеокамер EOS / PowerShot V-серии. Она находится на том же уровне, что и EOS R6 Mark III, но предназначена для создателей контента, которые чаще работают с видео, чем с фото. Претворяйте в жизнь свои творческие амбиции в формате видео, используя Canon EOS R6 V: универсальную камеру с поддержкой видео 7K RAW, записью Open Gate, стабилизацией изображения и фотосъемкой 32.5 Мп до 40 кадров/с, созданную для авторов с большими амбициями.

Ключевые особенности

  • Встроенный стабилизатор изображения, эффективность до 7.5 ступеней1 – для более плавной съемки с рук
  • Полнокадровый датчик изображения – для творческой работы с глубиной резкости и эффективной съемки при слабом освещении
  • 7K 60p RAW – сверхвысокое разрешение для свободной постобработки
  • 4K 120p без обрезки – запись с высокой частотой кадров для замедленного воспроизведения (рапид)
  • Open Gate – запись по всей области матрицы
  • Потоковые трансляции 4K 60p UVC – простое подключение по USB и сверхвысокое качество материалов
  • Вертикальные видео – дополнительное штативное гнездо позволяет легко снимать в вертикальной ориентации
  • Байонет RF – сменные объективы для свободного управления творческим процессом.

Плавная и стабильная съемка с рук
Это самая компактная полнокадровая камера Canon с системой IBIS, и ее очень удобно использовать благодаря эргономичной ручке, 12 назначаемым кнопкам и экрану с регулируемым углом наклона, открывающему доступ к самым разным ракурсам.

От вас не ускользнет ни одно мгновение
Оставайтесь в фокусе с Dual Pixel CMOS AF II и интеллектуальным распознаванием объектов, пока переключатель зумирования обеспечивает плавное и точное управление зум-объективами, такими как Canon RF 20-50MM F4L IS USM PZ.

Кинематографичный стиль, который поможет выделиться из толпы
Оцените превосходное качество изображения благодаря полнокадровому датчику изображения, который предлагает 7K 60p RAW, формат 4K 60p с супердискретизацией и повышенной детализацией, а также замедленную съемку до 120p в 4K и 180p в 2K/Full HD.

Быстрый и умный рабочий процесс
Оптимизируйте съемочный процесс с записью Open Gate для вывода в различные платформы, пользовательскими профилями изображения, 4-канальной записью звука и гибкой записью на две карты памяти.

Еще больше опций для творчества
Откройте для себя новые горизонты с камерой, которая может больше, чем вы можете себе представить. Используйте ее для UVC-стриминга до 4K 60p и создания VR-материалов, добавляйте аксессуары звукозаписи через многофункциональную площадку и используйте множество других возможностей.

Потрясающие фотографии
Используйте все мощные функции для гибридной съемки, включая разрешение 32,5 МП, серийную съемку 40 кадров/сек. и функцию предварительной серийной съемки, с которой камера начинает запись еще до полного нажатия кнопки спуска затвора.

Запись с использованием метода Open Gate
Камера задействует всю область датчика изображения, что позволяет свободно обрезать полученные материалы по горизонтали и вертикали на стадии постобработки.

1 Эффективность стабилизации изображения для наклона, отклонения и поворота основана на стандарте CIPA 2024 для объектива RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z при фокусном расстоянии 105 мм.

Характеристики

  • Объектив
    • Объектив: нет в комплекте, крепление Canon RF
    • Стабилизатор изображения: встроенный 5-осевой (сдвиг матрицы), эффективность до 7.5 ступеней экспозиции по центру и 7 ступеней на периферии кадра (по стандарту измерения CIPA 2024, с объективом RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z на 105 мм)
  • Матрица
    • Датчик изображения: 35.9 x 23.9 мм CMOS
    • Число эффективных пикселей: 32.5 млн. (размер пикселя 5.16 μ)
    • Соотношение сторон: 3:2
    • Светочувствительность: ISO 100 - 64000 c расширением до 50 - 102 400 (расширение недоступно в режиме HDR PQ)
  • Процессор: DIGIC X
  • Фотосъёмка
    • Формат файла: JPEG 8 бит, HEIF 10 бит, RAW 14 бит (только 12-битная АЦП конверсия, 14-битная конверсия недоступна из-за отсутствия мех. затвора)
    • Баланс белого: авто (2 варианта), ББ со стабилизацией при записи видео, 6 предустановок, пользовательский (до 4 установок), установка температуры в К; компенсация Синий / Янтарный и Маджента / Зеленый: +/- 9
    • Серийная съемка: электронный затвор: до 40 кадров/с (330 кадров в JPEG, 150 / 140 кадров в RAW - CFexpress / SD); Pre-Shot (предварительная серийная съемка): 20 кадров до полного нажатия на спуск
    • Цветовое пространство: sRGB, BT.709, BT.2020, пространство Cinema
    • Автоспуск: 2 или 10 кадров/с, 1 кадр или серия
    • Размер фотоизображения: RAW / C-RAW: 6960 х 4640 или 4320 х 2880, JPEG / HEIF: 6960 х 4640 (3:2), 6160 x 4640 (16:9), 6960 x 3904 (16:9), 4640 x 4640 (1:1) и менее
    • Одновременная съемка фото и видео: нет
    • Интервальная съемка: есть, встроенный интервалометр
  • Съёмка видео
    • RAW Video 7K 12 бит – DCI до 60 кадров/с, Open Gate RAW 3:2 до 30 кадров/с, ProRes RAW через HDMI, Open Gate 7К MP4 до 30 кадров/с; 4K (ALL-I или Long-Gop): 60 кадров/с с оверсемплингом или 120 к/с с пропуском строк (без кроп-фактора); C-Log 2, С-Log 3
    • Разрешение видеозаписи: 6960 x 3672 (DCI 7K), 6960 x 4640 (Open Gate 7K), 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080
    • Формат видеозаписи: XF-HEVC S (H.265), XF-AVC S (H.264) или MP4 (MPEG-4 AVC); 4:2:2 10 бит или 4:2:0 10 бит, RAW Standard или RAW Light
    • Продолжительность видео: макс. длительность 6 ч для видео с частотой менее 100 кадров/с, 2 часа при 100 к/с или выше, максимальная длительность записи может быть ограничена (при высокой температуре воздуха)
    • Формат записи звука: Linear PCM 48 кГц 24 бита (до 4 каналов с определенными микрофонами / аудиоинтерфейсами), AAC стерео 48 кГц 16 бит
    • Средний битрейт: 7K RAW Standard 30р: 2600 Мбит/с, 7K RAW Light 60р: 2410 Мбит/с, 7K RAW Light 24р: 970 Мбит/с, сжатые форматы: Long-GOP - не выше 450 Мбит/с, ALL-I - до 1800 Мбит/с
  • Управление эскпозицией
    • Выдержка: электронный затвор: 1/16 000 - 30 с (1/8000 при определенных установках), длительная выдержка от руки недоступна
    • Замер экспозиции: TTL замер, 384 зоны, фото: оценочный (по всем зонам), частичный (6.2% по центру), точечный (2.9% по центру), центрально-взвешенный; видео: только оценочный
    • Приоритет выдержки: есть
    • Приоритет диафрагмы: есть
    • Ручная экспозиция: есть
    • Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
    • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
  • Фокусировка
    • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, покрытие 100% кадра; 1053 точка АФ (авто), 6097 точек (ручной выбор), распознавание людей (лицо, глаза, голова, туловище), животных (кошки, собаки, птицы, лошади), транспорта (спортивные авто, мото, самолеты, вертолеты, поезда)
    • Ручная фокусировка: есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг или Focus guide
  • Вспышка: поддерживается, вспышки Canon с цифровым башмаком, другие – через адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/60 с
  • Видоискатель и дисплей
    • Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT 1.6 млн. точек, сенсорный, поворотно-откидной, настройка яркости и цветопередачи, частота обновления 60 Гц
    • Видоискатель: нет
  • Память и интерфейсы
    • Карты памяти: 2 слота: CFexpress Type B до 8 Тб (поддержка CFexpress 2.0 / VPG400, карты с объемом выше 2 Тб не могут использоваться для обновления ПО) + SD / SDHC / SDXC UHS-I / -II
    • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen 2 Type C 10 Гбит/с (UVC/UAC)
    • Видео выход: HDMI Type A
    • Разъемы: вход для микрофона: 3.5 мм стерео, выход на наушники: 3.5 мм стерео, вход типа E3 (джек) для пульта ДУ
    • Встроенная память: нет
    • Беспроводное соединение: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4 и 5 ГГц (до 433 Мбит/с, MIMO не поддерживается, спецификации могут отличаться в зависимости от региона), Bluetooth 5.1
  • Источники питания
    • Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E6P (допускается использование LP-E6N и LP-E6NH, но часть функций будет недоступна); 640 / 510 кадров по стандарту CIPA (эко / плавный режим), зарядка и постоянное питание через USB-C (Power Delivery), батарейная ручка BG-E20
  • Физические характеристики
    • Вес: 598 г (только корпус), 688 г (с аккумулятором и картой памяти)
    • Размеры: 141.8 х 83.3 х 79.7 мм
  • Прочие особенности
    • Активное охлаждение (вентилятор),
    • Корпус из магниевого сплава, отдельные элементы: стеклонаполненный поликарбонат;
    • Защита от пыли и влаги на уровне камер EOS 6D (вентилятор изолирован и также защищен)
    • Рабочая температура: 0 – 40 °C (влажность до 85%)
  • Дата анонса: май 2026 г
  • Комплектация: аккумулятор LP-E6P, зарядное устройство с кабелем, плечевой ремень
  • Страна производства: Япония