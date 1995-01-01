Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 V Body
Товар не найден
Описание
EOS R6 V — это компактная полнокадровая беззеркальная камера, которая располагается в самом верху линейки видеокамер EOS / PowerShot V-серии. Она находится на том же уровне, что и EOS R6 Mark III, но предназначена для создателей контента, которые чаще работают с видео, чем с фото. Претворяйте в жизнь свои творческие амбиции в формате видео, используя Canon EOS R6 V: универсальную камеру с поддержкой видео 7K RAW, записью Open Gate, стабилизацией изображения и фотосъемкой 32.5 Мп до 40 кадров/с, созданную для авторов с большими амбициями.
Ключевые особенности
- Встроенный стабилизатор изображения, эффективность до 7.5 ступеней1 – для более плавной съемки с рук
- Полнокадровый датчик изображения – для творческой работы с глубиной резкости и эффективной съемки при слабом освещении
- 7K 60p RAW – сверхвысокое разрешение для свободной постобработки
- 4K 120p без обрезки – запись с высокой частотой кадров для замедленного воспроизведения (рапид)
- Open Gate – запись по всей области матрицы
- Потоковые трансляции 4K 60p UVC – простое подключение по USB и сверхвысокое качество материалов
- Вертикальные видео – дополнительное штативное гнездо позволяет легко снимать в вертикальной ориентации
- Байонет RF – сменные объективы для свободного управления творческим процессом.
Плавная и стабильная съемка с рук
Это самая компактная полнокадровая камера Canon с системой IBIS, и ее очень удобно использовать благодаря эргономичной ручке, 12 назначаемым кнопкам и экрану с регулируемым углом наклона, открывающему доступ к самым разным ракурсам.
От вас не ускользнет ни одно мгновение
Оставайтесь в фокусе с Dual Pixel CMOS AF II и интеллектуальным распознаванием объектов, пока переключатель зумирования обеспечивает плавное и точное управление зум-объективами, такими как Canon RF 20-50MM F4L IS USM PZ.
Кинематографичный стиль, который поможет выделиться из толпы
Оцените превосходное качество изображения благодаря полнокадровому датчику изображения, который предлагает 7K 60p RAW, формат 4K 60p с супердискретизацией и повышенной детализацией, а также замедленную съемку до 120p в 4K и 180p в 2K/Full HD.
Быстрый и умный рабочий процесс
Оптимизируйте съемочный процесс с записью Open Gate для вывода в различные платформы, пользовательскими профилями изображения, 4-канальной записью звука и гибкой записью на две карты памяти.
Еще больше опций для творчества
Откройте для себя новые горизонты с камерой, которая может больше, чем вы можете себе представить. Используйте ее для UVC-стриминга до 4K 60p и создания VR-материалов, добавляйте аксессуары звукозаписи через многофункциональную площадку и используйте множество других возможностей.
Потрясающие фотографии
Используйте все мощные функции для гибридной съемки, включая разрешение 32,5 МП, серийную съемку 40 кадров/сек. и функцию предварительной серийной съемки, с которой камера начинает запись еще до полного нажатия кнопки спуска затвора.
Запись с использованием метода Open Gate
Камера задействует всю область датчика изображения, что позволяет свободно обрезать полученные материалы по горизонтали и вертикали на стадии постобработки.
1 Эффективность стабилизации изображения для наклона, отклонения и поворота основана на стандарте CIPA 2024 для объектива RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z при фокусном расстоянии 105 мм.
Характеристики
- Объектив
- Объектив: нет в комплекте, крепление Canon RF
- Стабилизатор изображения: встроенный 5-осевой (сдвиг матрицы), эффективность до 7.5 ступеней экспозиции по центру и 7 ступеней на периферии кадра (по стандарту измерения CIPA 2024, с объективом RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z на 105 мм)
- Матрица
- Датчик изображения: 35.9 x 23.9 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: 32.5 млн. (размер пикселя 5.16 μ)
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 100 - 64000 c расширением до 50 - 102 400 (расширение недоступно в режиме HDR PQ)
- Процессор: DIGIC X
- Фотосъёмка
- Формат файла: JPEG 8 бит, HEIF 10 бит, RAW 14 бит (только 12-битная АЦП конверсия, 14-битная конверсия недоступна из-за отсутствия мех. затвора)
- Баланс белого: авто (2 варианта), ББ со стабилизацией при записи видео, 6 предустановок, пользовательский (до 4 установок), установка температуры в К; компенсация Синий / Янтарный и Маджента / Зеленый: +/- 9
- Серийная съемка: электронный затвор: до 40 кадров/с (330 кадров в JPEG, 150 / 140 кадров в RAW - CFexpress / SD); Pre-Shot (предварительная серийная съемка): 20 кадров до полного нажатия на спуск
- Цветовое пространство: sRGB, BT.709, BT.2020, пространство Cinema
- Автоспуск: 2 или 10 кадров/с, 1 кадр или серия
- Размер фотоизображения: RAW / C-RAW: 6960 х 4640 или 4320 х 2880, JPEG / HEIF: 6960 х 4640 (3:2), 6160 x 4640 (16:9), 6960 x 3904 (16:9), 4640 x 4640 (1:1) и менее
- Одновременная съемка фото и видео: нет
- Интервальная съемка: есть, встроенный интервалометр
- Съёмка видео
- RAW Video 7K 12 бит – DCI до 60 кадров/с, Open Gate RAW 3:2 до 30 кадров/с, ProRes RAW через HDMI, Open Gate 7К MP4 до 30 кадров/с; 4K (ALL-I или Long-Gop): 60 кадров/с с оверсемплингом или 120 к/с с пропуском строк (без кроп-фактора); C-Log 2, С-Log 3
- Разрешение видеозаписи: 6960 x 3672 (DCI 7K), 6960 x 4640 (Open Gate 7K), 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080
- Формат видеозаписи: XF-HEVC S (H.265), XF-AVC S (H.264) или MP4 (MPEG-4 AVC); 4:2:2 10 бит или 4:2:0 10 бит, RAW Standard или RAW Light
- Продолжительность видео: макс. длительность 6 ч для видео с частотой менее 100 кадров/с, 2 часа при 100 к/с или выше, максимальная длительность записи может быть ограничена (при высокой температуре воздуха)
- Формат записи звука: Linear PCM 48 кГц 24 бита (до 4 каналов с определенными микрофонами / аудиоинтерфейсами), AAC стерео 48 кГц 16 бит
- Средний битрейт: 7K RAW Standard 30р: 2600 Мбит/с, 7K RAW Light 60р: 2410 Мбит/с, 7K RAW Light 24р: 970 Мбит/с, сжатые форматы: Long-GOP - не выше 450 Мбит/с, ALL-I - до 1800 Мбит/с
- Управление эскпозицией
- Выдержка: электронный затвор: 1/16 000 - 30 с (1/8000 при определенных установках), длительная выдержка от руки недоступна
- Замер экспозиции: TTL замер, 384 зоны, фото: оценочный (по всем зонам), частичный (6.2% по центру), точечный (2.9% по центру), центрально-взвешенный; видео: только оценочный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Фокусировка
- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, покрытие 100% кадра; 1053 точка АФ (авто), 6097 точек (ручной выбор), распознавание людей (лицо, глаза, голова, туловище), животных (кошки, собаки, птицы, лошади), транспорта (спортивные авто, мото, самолеты, вертолеты, поезда)
- Ручная фокусировка: есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг или Focus guide
- Вспышка: поддерживается, вспышки Canon с цифровым башмаком, другие – через адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/60 с
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT 1.6 млн. точек, сенсорный, поворотно-откидной, настройка яркости и цветопередачи, частота обновления 60 Гц
- Видоискатель: нет
- Память и интерфейсы
- Карты памяти: 2 слота: CFexpress Type B до 8 Тб (поддержка CFexpress 2.0 / VPG400, карты с объемом выше 2 Тб не могут использоваться для обновления ПО) + SD / SDHC / SDXC UHS-I / -II
- Связь с компьютером: USB 3.2 Gen 2 Type C 10 Гбит/с (UVC/UAC)
- Видео выход: HDMI Type A
- Разъемы: вход для микрофона: 3.5 мм стерео, выход на наушники: 3.5 мм стерео, вход типа E3 (джек) для пульта ДУ
- Встроенная память: нет
- Беспроводное соединение: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4 и 5 ГГц (до 433 Мбит/с, MIMO не поддерживается, спецификации могут отличаться в зависимости от региона), Bluetooth 5.1
- Источники питания
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E6P (допускается использование LP-E6N и LP-E6NH, но часть функций будет недоступна); 640 / 510 кадров по стандарту CIPA (эко / плавный режим), зарядка и постоянное питание через USB-C (Power Delivery), батарейная ручка BG-E20
- Физические характеристики
- Вес: 598 г (только корпус), 688 г (с аккумулятором и картой памяти)
- Размеры: 141.8 х 83.3 х 79.7 мм
- Прочие особенности
- Активное охлаждение (вентилятор),
- Корпус из магниевого сплава, отдельные элементы: стеклонаполненный поликарбонат;
- Защита от пыли и влаги на уровне камер EOS 6D (вентилятор изолирован и также защищен)
- Рабочая температура: 0 – 40 °C (влажность до 85%)
- Дата анонса: май 2026 г
- Комплектация: аккумулятор LP-E6P, зарядное устройство с кабелем, плечевой ремень
- Страна производства: Япония
Видео