EOS R6 V — это компактная полнокадровая беззеркальная камера, которая располагается в самом верху линейки видеокамер EOS / PowerShot V-серии. Она находится на том же уровне, что и EOS R6 Mark III, но предназначена для создателей контента, которые чаще работают с видео, чем с фото. Претворяйте в жизнь свои творческие амбиции в формате видео, используя Canon EOS R6 V: универсальную камеру с поддержкой видео 7K RAW, записью Open Gate, стабилизацией изображения и фотосъемкой 32.5 Мп до 40 кадров/с, созданную для авторов с большими амбициями.

Ключевые особенности

Встроенный стабилизатор изображения, эффективность до 7.5 ступеней 1 – для более плавной съемки с рук

– для более плавной съемки с рук Полнокадровый датчик изображения – для творческой работы с глубиной резкости и эффективной съемки при слабом освещении

7K 60p RAW – сверхвысокое разрешение для свободной постобработки

4K 120p без обрезки – запись с высокой частотой кадров для замедленного воспроизведения (рапид)

Open Gate – запись по всей области матрицы

Потоковые трансляции 4K 60p UVC – простое подключение по USB и сверхвысокое качество материалов

Вертикальные видео – дополнительное штативное гнездо позволяет легко снимать в вертикальной ориентации

Байонет RF – сменные объективы для свободного управления творческим процессом.

Плавная и стабильная съемка с рук

Это самая компактная полнокадровая камера Canon с системой IBIS, и ее очень удобно использовать благодаря эргономичной ручке, 12 назначаемым кнопкам и экрану с регулируемым углом наклона, открывающему доступ к самым разным ракурсам.

От вас не ускользнет ни одно мгновение

Оставайтесь в фокусе с Dual Pixel CMOS AF II и интеллектуальным распознаванием объектов, пока переключатель зумирования обеспечивает плавное и точное управление зум-объективами, такими как Canon RF 20-50MM F4L IS USM PZ.

Кинематографичный стиль, который поможет выделиться из толпы

Оцените превосходное качество изображения благодаря полнокадровому датчику изображения, который предлагает 7K 60p RAW, формат 4K 60p с супердискретизацией и повышенной детализацией, а также замедленную съемку до 120p в 4K и 180p в 2K/Full HD.

Быстрый и умный рабочий процесс

Оптимизируйте съемочный процесс с записью Open Gate для вывода в различные платформы, пользовательскими профилями изображения, 4-канальной записью звука и гибкой записью на две карты памяти.

Еще больше опций для творчества

Откройте для себя новые горизонты с камерой, которая может больше, чем вы можете себе представить. Используйте ее для UVC-стриминга до 4K 60p и создания VR-материалов, добавляйте аксессуары звукозаписи через многофункциональную площадку и используйте множество других возможностей.

Потрясающие фотографии

Используйте все мощные функции для гибридной съемки, включая разрешение 32,5 МП, серийную съемку 40 кадров/сек. и функцию предварительной серийной съемки, с которой камера начинает запись еще до полного нажатия кнопки спуска затвора.

Запись с использованием метода Open Gate

Камера задействует всю область датчика изображения, что позволяет свободно обрезать полученные материалы по горизонтали и вертикали на стадии постобработки.

1 Эффективность стабилизации изображения для наклона, отклонения и поворота основана на стандарте CIPA 2024 для объектива RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z при фокусном расстоянии 105 мм.

Характеристики