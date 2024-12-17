Разрешение 32.5 мегапикселя – сохраняйте даже мельчайшие детали

40 кадров в секунду 1 – для съемки мимолетных мгновений

– для съемки мимолетных мгновений Функция предварительной записи сохраняет до 20 фото и до 5 с. видео, сделанных по полного нажатия на спуск

Dual Pixel CMOS AF II с усовершенствованными алгоритмами интеллектуального отслеживания объектов

Матричная стабилизация изображения с эффектом до 8.5 ступеней экспозиции 3

Wi-Fi 2 и Bluetooth: удобное подключение для мгновенной отправки файлов и публикации изображений

и Bluetooth: удобное подключение для мгновенной отправки файлов и публикации изображений Разъемы для карт памяти CFexpress Type B и UHS-II SD – гибкие и надежные опции для хранения

Видео до 7K RAW 60p – фильмы с захватывающей дух детализацией

7K Open Gate (в RAW и сжатых форматах) – съемка с задействованием всего датчика изображения и кадрированием под различные форматы

Матрица с новой архитектурой для быстрого считывания – забудьте про такие артефакты как rolling shutter

EOS R6 Mark III стала ответом на растущий спрос на фотокамеры, предлагающие баланс разрешения, скорости и удобства эксплуатации в одном устройстве. Она расширяет возможности линейки Canon EOS R, являясь оптимальным вариантом для целого ряда сюжетов – от съемки дикой природы и спорта до свадебных и портретных фотографов. EOS R6 Mark III заполняет пробел в среднем ценовом сегменте и подойдет создателям изображений, которым требуется более высокое качество и адаптивность относительно R6 Mark II, однако без слишком «тяжелых» файлов или высокой стоимости, как у R5 Mark II и других моделей с высоким разрешением съемки. Она полностью совместима с широкой линейкой объективов Canon RF и сопутствующих аксессуаров, а также предлагает профессиональные возможности видеосъемки, которые помогут вам стать настоящим видеографом.

Качество и производительность

Благодаря полнокадровому датчику изображения 32.5 Мп. камера EOS R6 Mark III предлагает идеальное разрешение, исключительную детализацию и оптимальный размер файлов для удобного хранения. Режимы обрезки кадра в камере откроют больше возможностей для съемки дикой природы и спорта, а эффект стабилизации до 8.5 ступени экспозиции3 позволит создавать плавные фото и видео с рук. Более того, эта камера предлагает превосходную эффективность при слабом освещении благодаря диапазону ISO до 64 000.

Готова одновременно с вами

От футбольного поля до тропических джунглей — с EOS R6 Mark III вы сможете сохранять даже самые мимолетные мгновения благодаря серийной съемке со скоростью 40 кадров/сек.1. А увеличенный буфер позволит создавать до 150 изображений RAW в одной серии при записи на карты памяти CFexpress — это вдвое больше, чем у R6 Mark II, при более высоком разрешении.

От вас не ускользнет ни одно мгновение

Некоторые моменты поистине неповторимы, но благодаря предварительной серийной съемке (Pre-Capture) вы никогда не упустите их. Сохраняйте до 20 кадров в форматах RAW, JPEG или HEIF, сделанных еще до полного нажатия на спуск. Эта функция также и работает и при съемке видео, позволяя сохранять 3 или 5 секунд метража, сделанных до нажатия на кнопку записи.

Пробудите своего внутреннего видеографа

Готовы открыть для себя видеоформат? Камера EOS R6 Mark III предлагает широкий ряд эффективных функций, которые помогут вам сделать еще один шаг к видеографии, — от записи высококачественных видео 7K RAW до 60p или 4K 60p с супердискретизацией из 7К до плавной замедленной съемки (до 180 кадров/с в Full HD) для кинематографического эффекта. Легко преобразуйте свой контент для различных платформ с записью методом Open Gate и используйте любые из доступных профессиональных инструментов, включая монитор формы волны (waveform), ложные цвета (false color) запись прокси-файлов, метки метаданных, полноформатный разъем HDMI и 4-канальную аудиозапись (с отдельными микрофонами и аудиоинтерфейсами, подключаемыми через многофункциональный башмак).

Создана для еще более эффективной работы

Работайте эффективнее и быстрее благодаря ряду улучшенных и оптимизированных функций. Двойные маркеры соотношения сторон позволяют разметить сцену сразу под несколько целевых платформ, вертикально и горизонтально, а переработанная вкладка управления поможет назначать функции на клавиши согласно вашим предпочтениям. В то же время прочная конструкция с защитой от непогоды4 и длительное время работы от аккумулятора обеспечат дополнительную надежность.

Гибкое хранение файлов. Удобная публикация.

Для комфортной систематизации файлов и дополнительной безопасности на EOS R6 Mark III доступно два разъема для карт памяти — один из них для быстрой карты большой емкости CFexpress Type B, а другой для популярных накопителей UHS-II SD. Используйте такие возможности, как запись со сменой носителя и запись прокси-видео либо храните фотографии и видео на разных картах памяти. Вы можете использовать встроенные интерфейсы беспроводного подключения — поддержка 5 ГГц Wi-Fi2 и Bluetooth 5.1 позволит быстро и безопасно отправлять файлы.

Подробнее о новых функциях EOS R6 Mark III

Запись с использованием метода Open Gate

Open Gate — это метод, который позволяет снимать видео с использованием всей площади датчика изображения камеры. Благодаря использованию полной высоты и ширины датчика (в формате 3:2) метод Open Gate обеспечивает максимальное увеличение разрешения и объема данных изображения. Например, при использовании метода Open Gate полнокадровый датчик изображения может обеспечить 7K изображение с разрешением 6960 x 4640, тогда как при использовании традиционного соотношения сторон 17:9 в соответствии со стандартом DCI высота изображения будет уменьшена до 6960 x 3672. Ключевое преимущество метода Open Gate заключается в гибкости. Он предлагает больше возможностей на этапе постобработки для изменения композиции, применения цифровой стабилизации и обеспечения высокого разрешения в различных форматах. К примеру, вы можете снять ролик в классическом горизонтальном формате (16:9) и тут же нарезать из него несколько наиболее интересных фрагментов для продвижения в социальных сетях (9:16). Кроме того, использование полной высоты датчика также обеспечивает преимущества при анаморфотной съемке за счет увеличенного по вертикали поля зрения.

Автофокусировка с приоритетом зарегистрированных людей

Эта функция также появляется в линейке R6 впервые. Покажите камере, каких людей в кадре следует считать приоритетными, и регистрируйте до 100 лиц, 10 из которых можно задать как наиболее приоритетных (причем порядок задается от 1 до 10). При наличии нескольких человек в кадре камера будет автоматически обнаруживать и отслеживать этих людей в выбранном порядке, не сбиваясь на посторонних. Вы можете регистрировать лица как с уже созданных изображений, так и с других файлов, сохраненных на карте памяти, и менять порядок приоритета прямо на камере. Это идеальная функция для оживленных мероприятий, например свадеб, новостных репортажей и «красных дорожек». Алгоритмы автофокусировки и распознавания объектов в целом также были усовершенствованы по сравнению с EOS R6 Mark II.

Примечания

1) До 40 кадров/сек. при серийной съемке с электронным затвором. Скорость может зависеть от объекта съемки, условий съемки (освещенности) и уровня заряда аккумулятора.

2) Использование Wi-Fi может быть ограничено в ряде стран и регионов.

3) Эффект стабилизации до 8,5 ступени экспозиции; на основании стандарта CIPA. Производительность может зависеть от используемого объектива и условий съемки.

4) Пыле- и влагозащита требует установки всех крышек (на отсек для карт памяти и аккумулятора, разъемы подключения, крышку многофункциональной площадки и др.) для эффективной работы. Несмотря на устойчивость к непогоде, камера не является полностью пыле- и водонепроницаемой.

Характеристики