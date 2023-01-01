Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Mark II Kit 24-105/4 L IS USM
Код товара : УТ-00066589
Артикул : @ 5666C032
399 990 ₽
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
77
Оптический зум
4.4х
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Матрица
Датчик изображения
35.9 х 23.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800
Соотношение сторон
3:2
Прочие особенности
Особые характеристики
корпус из магниевого сплава, защита от пыли и влаги
Комплектация
аккумулятор LP-E6NH, зарядное устройство LC-E6E, ремень ER-EOS R6, крышка корпуса R-F-5, крышка аккумулятора, кабель питания, руководство
Управление эскпозицией
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до 2 м-1 (диоптрии)
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
Процессор
Процессор
Digic X
Описание
Не соглашайтесь на компромиссы — совершенствуйтесь в искусстве фото- и видеосъемки, используя возможности камеры EOS R6 Mark II. Технология Dual Pixel CMOS AF II в режиме фото- и видеосъемки распознает и отслеживает больше объектов, чем когда-либо. Лучший в отрасли стабилизатор изображения позволяет снимать с рук с выдержкой, на 8 ступеней2 превышающей обычную, и обеспечивает плавную видеосъемку. Создавайте фотографии со скоростью до 40 кадров/сек.6 и видео в формате 4K 60p с супердискретизацией или 6K RAW10 в прекрасном качестве даже в сложных условиях освещения. Независимо от того, занимаетесь ли вы профессиональной или любительской съемкой, — оттачивайте свои навыки с помощью камеры EOS R6 Mark II. Редактируйте материалы и делитесь ими, где бы вы ни находились, с помощью встроенных технологий Wi-Fi и Bluetooth™, а также благодаря поддержке FTP.
Основные особенности
Усиленная резкость благодаря технологии Dual Pixel CMOS AF II
Наш ИИ на базе глубинного обучения обеспечивает повышенную эффективность автофокусировки. Камера EOS R6 Mark II распознает и отслеживает больше объектов с повышенной скоростью, надежностью и точностью.
Свобода при съемке с рук
Делайте фотографии с длительной выдержкой и невероятной резкостью благодаря стабилизатору изображения с эффектом 8 ступеней экспозиции2. Видеоматериалы также получатся максимально плавными — идеальный вариант для репортажной и документальной съемки.
Будьте на шаг впереди конкурентов
Устанавливая новый рекорд, камера EOS R6 Mark II поддерживает непрерывную фотосъемку со скоростью до 40 кадров/сек.6 при помощи электронного затвора и до 12 кадров/сек. при помощи механического5. Запечатлейте событие еще до нажатия кнопки с помощью предварительной съемки в режиме серийной съемки RAW.
Отточите навыки видеосъемки
Используйте всю ширину датчика изображения в камере EOS R6 Mark II для съемки видео потрясающего качества в формате 4K 60p с супердискретизацией или 6K RAW10. С коррекцией эффекта «дыхания» фокуса и функцией автофокусировки «Только распознавание» добиться профессиональных результатов стало проще, чем когда-либо.
Исключительная производительность в экстремальных условиях
Запечатлейте атмосферу момента в любых условиях. Производите съемку с чувствительностью ISO до 102 400 и фокусируйтесь при освещенности до -6,5 EV1.
Подробнее о технологиях
Камера EOS R6 Mark II использует новейшую технологию Canon Dual Pixel CMOS AF II, которая отслеживает объекты и сохраняет точный фокус при их движении в кадре. Используя искусственный интеллект с глубинным обучением, мы запрограммировали камеру на распознавание людей, транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, поездов и самолетов) и животных (собак, кошек, птиц и лошадей). Тип объекта обнаружения можно выбрать в меню камеры EOS R6 Mark II — также можно настроить автоматический режим, если вы оказываетесь в различных ситуациях съемки. При обнаружении людей или животных EOS R6 Mark II сначала распознает глаза объекта. Теперь можно указать приоритет для глаз (левый или правый). Если глаза не видны, камера фокусируется на лице, и если объект на мгновение поворачивается, камера отслеживает голову. Если голова не видна, камера EOS R6 Mark II будет отслеживать тело объекта.
EOS R6 Mark II можно использовать в качестве веб-камеры на ПК и Mac и запускать приложения для видеоконференций, такие как Skype, Zoom и Teams, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Эта простая в подключении технология использует стандартные драйверы USB Video Class (UVC) и USB Audio Class (UAC), встроенные в операционные системы Windows и MacOS. Таким образом, камера EOS R6 Mark II обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению со стандартными веб-камерами, что позволяет вам прекрасно выглядеть, когда необходимо произвести хорошее впечатление по видеосвязи.
1. Во время фотосъемки со следующими параметрами: f/1.2, центральная точка автофокусировки, покадровая автофокусировка, 23 °C, ISO 100. За исключением объективов RF с покрытием DS для смягчения боке.
Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)
2. Направления наклона и отклонения, на основании стандарта CIPA, 8 ступеней с объективом RF 24-105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм.
Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)
3. Среди всех цифровых камер со сменным объективом. По состоянию на 2 ноября 2022 г. (по данным исследования Canon). Эффективность стабилизатора такая же, как у EOS R3, EOS R5, EOS R6 и EOS R7.
Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)
4. Направления наклона и отклонения, на основании стандарта CIPA, 8 ступеней с объективом RF 24-105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм. В зависимости от времени приобретения может потребоваться установка встроенного ПО объектива.
Механический затвор со скоростью 12 кадров/сек.
5. Скорость серийной съемки может быть ниже в зависимости от объекта/условий съемки, типа/состояния аккумулятора, использования батарейной ручки, настроек камеры, используемого объектива и т. д. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по расширенным операциям. Сведения об объективах, поддерживающих максимальную скорость серийной съемки со следящей автофокусировкой, см. в разделе дополнительной информации о EOS R6 Mark II на веб-сайте cam.start.canon.
Электронный затвор со скоростью 40 кадров/сек.
6. Скорость серийной съемки может быть ниже в зависимости от объекта/условий съемки, настроек камеры, используемого объектива и т. д. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по расширенным операциям. Сведения об объективах, поддерживающих максимальную скорость серийной съемки со следящей автофокусировкой, см. в разделе дополнительной информации о EOS R6 Mark II на веб-сайте cam.start.canon. В зависимости от выбранного объекта или условий съемки может образоваться дефект запаздывания.
Бесшумная работа затвора
7. Возможно воспроизведение других звуков, помимо затвора (диафрагма, звук привода объектива, электронный звук и т. д.).
Полный охват области кадра при автофокусировке
8. Применимо, если при отслеживании отображается рамка объекта, на камеру установлен совместимый объектив, включена автофокусировка по всей области кадра или если объект успешно обнаружен в режиме с другой областью. Подробную информацию о поддерживаемых объективах см. в разделе [Дополнительная информация] для EOS R6 Mark II на портале cam.start.canon.
Облачная обработка изображения RAW
9. Изображения RAW, снятые в режиме серийной съемки RAW, не могут быть обработаны. Облачная обработка изображений RAW — это платная услуга. Необходимо приобрести подписку через Canon Imaging App Service Plans. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: https://sas.image.canon/
Длительность записи видео
10. Максимальное время непрерывной видеосъемки:
Обычное: 6 ч.
Видео с высокой частотой кадров (Full HD 120/100 кадров/сек.): 90 мин
Видео с высокой частотой кадров (Full HD 180/150 кадров/сек.): 60 мин
При нагреве внутренних компонентов камеры длительность записи может уменьшаться.
4K 60p HQ: прибл. 40 мин при начальной температуре +23 °C.
4K 60p (кроп): прибл. 50 мин при начальной температуре +23 °C.