Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Mark II Body (уцененный)
Код товара : УТ-00068598
Артикул : @ 5666C002 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
249 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в камере + в объективе (при наличии), эффективность: до 8 ступеней экспозиции
Объектив
объективы Canon RF; Canon EF - через адаптер
Оптический зум
зависит от объектива
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Подключение к компьютеру
USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с)
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Разъемы
вход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем типа E3 (дистанционное управление)
Вспышка
Внешняя вспышка
многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/200 с для механического затвора и 1/250 с для механического затвора с электронной передней шторкой
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
электронный затвор: 40 кадров/с (190 кадров в JPEG, 75 в RAW, 140 C-RAW), RAW Burst 30 кадров/с (191 кадр в C-RAW); механический затвор: 12 кадров/с (более 1000 JPEG, HEIF или C-RAW, 110 в RAW или RAW + JPEG)
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
JPEG
Формат файла
HEIF
Формат файла
RAW
Автоспуск
2 с, 10 с
Размер фотоизображения
6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 x 3368 (16:9), 4000 x 4000 (1:1)
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF II, 100% покрытие кадра, 4897 точек при ручном выборе, фокусировка по лицам и глазам, распознавание объектов: люди, животные (кошки, собаки, лошади, птицы), машины (гоночные, мотоциклы, самолеты, поезда)
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Комплектация
аккумулятор LP-E6NH, зарядное устройство LC-E6E, ремень ER-EOS R6, крышка корпуса R-F-5, крышка аккумулятора, кабель питания, руководство
Особые характеристики
корпус из магниевого сплава, защита от пыли и влаги
Дата анонса
02.11.2022
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер по 384 зонам: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.9% кадра по центру), точечный (3% кадра по центру), центрально-взвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Выдержка
1/8000 - 30 с, от руки (Bulb); 1/16000 с доступна с электронным затвором в режимах M и Tv
Физические характеристики
Размеры товара
138.4 х 98.4 х 88.4 мм
Вес
670 г (с аккумулятором и картой памяти), 588 г (только корпус)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
35.9 х 23.9 мм CMOS
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Светочувствительность
ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E6NH (обратная совместимость с LP-E6N), зарядка по USB (USB Power Delivery), 450 снимков с видоискателем или 760 снимков по экрану (CIPA)
Процессор
Процессор
Digic X
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до 2 м-1 (диоптрии)
Дисплей
3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный
Видоискатель
OLED, 0.5" (1.27 см), 3.69 млн. точек, вынос окулярной точки: 23 мм, увеличение: 0.76х
Съёмка видео
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Видеосъемка
4K UHD без кропа 60 кадров/с, HDR PQ или Canon Log 3 10 бит 4:2:2, Full HD до 180 кадров/с, вывод по HDMI: 6К RAW 60р 10 бит 4:4:4 (Apple ProRes RAW на рекордеры Atomos)
Битрейт
4K 60р 8 бит: 230 / 120 Мбит/с, 4K 30р 8 бит: 120 / 60 Мбит/с, 4K 60р 10 бит (с Log или HDR PQ): 340 / 170 Мбит/с, 4К 30р с Log или HDR PQ: 170 / 85 Мбит/с, 4К тайм-лапс: 470 Мбит/с, Full HD 8 бит: 180 Мбит/с и ниже, Full HD 10 бит: 270 Мбит/с и ниже
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.265
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Описание
Не соглашайтесь на компромиссы — совершенствуйтесь в искусстве фото- и видеосъемки, используя возможности камеры EOS R6 Mark II. Технология Dual Pixel CMOS AF II в режиме фото- и видеосъемки распознает и отслеживает больше объектов, чем когда-либо. Лучший в отрасли стабилизатор изображения позволяет снимать с рук с выдержкой, на 8 ступеней2 превышающей обычную, и обеспечивает плавную видеосъемку. Создавайте фотографии со скоростью до 40 кадров/сек.6 и видео в формате 4K 60p с супердискретизацией или 6K RAW10 в прекрасном качестве даже в сложных условиях освещения. Независимо от того, занимаетесь ли вы профессиональной или любительской съемкой, — оттачивайте свои навыки с помощью камеры EOS R6 Mark II. Редактируйте материалы и делитесь ими, где бы вы ни находились, с помощью встроенных технологий Wi-Fi и Bluetooth™, а также благодаря поддержке FTP.
Основные особенности
Усиленная резкость благодаря технологии Dual Pixel CMOS AF II
Наш ИИ на базе глубинного обучения обеспечивает повышенную эффективность автофокусировки. Камера EOS R6 Mark II распознает и отслеживает больше объектов с повышенной скоростью, надежностью и точностью.
Свобода при съемке с рук
Делайте фотографии с длительной выдержкой и невероятной резкостью благодаря стабилизатору изображения с эффектом 8 ступеней экспозиции2. Видеоматериалы также получатся максимально плавными — идеальный вариант для репортажной и документальной съемки.
Будьте на шаг впереди конкурентов
Устанавливая новый рекорд, камера EOS R6 Mark II поддерживает непрерывную фотосъемку со скоростью до 40 кадров/сек.6 при помощи электронного затвора и до 12 кадров/сек. при помощи механического5. Запечатлейте событие еще до нажатия кнопки с помощью предварительной съемки в режиме серийной съемки RAW.
Отточите навыки видеосъемки
Используйте всю ширину датчика изображения в камере EOS R6 Mark II для съемки видео потрясающего качества в формате 4K 60p с супердискретизацией или 6K RAW10. С коррекцией эффекта «дыхания» фокуса и функцией автофокусировки «Только распознавание» добиться профессиональных результатов стало проще, чем когда-либо.
Исключительная производительность в экстремальных условиях
Запечатлейте атмосферу момента в любых условиях. Производите съемку с чувствительностью ISO до 102 400 и фокусируйтесь при освещенности до -6,5 EV1.
Подробнее о технологиях
Камера EOS R6 Mark II использует новейшую технологию Canon Dual Pixel CMOS AF II, которая отслеживает объекты и сохраняет точный фокус при их движении в кадре. Используя искусственный интеллект с глубинным обучением, мы запрограммировали камеру на распознавание людей, транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, поездов и самолетов) и животных (собак, кошек, птиц и лошадей). Тип объекта обнаружения можно выбрать в меню камеры EOS R6 Mark II — также можно настроить автоматический режим, если вы оказываетесь в различных ситуациях съемки. При обнаружении людей или животных EOS R6 Mark II сначала распознает глаза объекта. Теперь можно указать приоритет для глаз (левый или правый). Если глаза не видны, камера фокусируется на лице, и если объект на мгновение поворачивается, камера отслеживает голову. Если голова не видна, камера EOS R6 Mark II будет отслеживать тело объекта.
EOS R6 Mark II можно использовать в качестве веб-камеры на ПК и Mac и запускать приложения для видеоконференций, такие как Skype, Zoom и Teams, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Эта простая в подключении технология использует стандартные драйверы USB Video Class (UVC) и USB Audio Class (UAC), встроенные в операционные системы Windows и MacOS. Таким образом, камера EOS R6 Mark II обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению со стандартными веб-камерами, что позволяет вам прекрасно выглядеть, когда необходимо произвести хорошее впечатление по видеосвязи.
1. Во время фотосъемки со следующими параметрами: f/1.2, центральная точка автофокусировки, покадровая автофокусировка, 23 °C, ISO 100. За исключением объективов RF с покрытием DS для смягчения боке.
Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)
2. Направления наклона и отклонения, на основании стандарта CIPA, 8 ступеней с объективом RF 24-105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм.
Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)
3. Среди всех цифровых камер со сменным объективом. По состоянию на 2 ноября 2022 г. (по данным исследования Canon). Эффективность стабилизатора такая же, как у EOS R3, EOS R5, EOS R6 и EOS R7.
Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)
4. Направления наклона и отклонения, на основании стандарта CIPA, 8 ступеней с объективом RF 24-105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм. В зависимости от времени приобретения может потребоваться установка встроенного ПО объектива.
Механический затвор со скоростью 12 кадров/сек.
5. Скорость серийной съемки может быть ниже в зависимости от объекта/условий съемки, типа/состояния аккумулятора, использования батарейной ручки, настроек камеры, используемого объектива и т. д. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по расширенным операциям. Сведения об объективах, поддерживающих максимальную скорость серийной съемки со следящей автофокусировкой, см. в разделе дополнительной информации о EOS R6 Mark II на веб-сайте cam.start.canon.
Электронный затвор со скоростью 40 кадров/сек.
6. Скорость серийной съемки может быть ниже в зависимости от объекта/условий съемки, настроек камеры, используемого объектива и т. д. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по расширенным операциям. Сведения об объективах, поддерживающих максимальную скорость серийной съемки со следящей автофокусировкой, см. в разделе дополнительной информации о EOS R6 Mark II на веб-сайте cam.start.canon. В зависимости от выбранного объекта или условий съемки может образоваться дефект запаздывания.
Бесшумная работа затвора
7. Возможно воспроизведение других звуков, помимо затвора (диафрагма, звук привода объектива, электронный звук и т. д.).
Полный охват области кадра при автофокусировке
8. Применимо, если при отслеживании отображается рамка объекта, на камеру установлен совместимый объектив, включена автофокусировка по всей области кадра или если объект успешно обнаружен в режиме с другой областью. Подробную информацию о поддерживаемых объективах см. в разделе [Дополнительная информация] для EOS R6 Mark II на портале cam.start.canon.
Облачная обработка изображения RAW
9. Изображения RAW, снятые в режиме серийной съемки RAW, не могут быть обработаны. Облачная обработка изображений RAW — это платная услуга. Необходимо приобрести подписку через Canon Imaging App Service Plans. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: https://sas.image.canon/
Длительность записи видео
10. Максимальное время непрерывной видеосъемки:
Обычное: 6 ч.
Видео с высокой частотой кадров (Full HD 120/100 кадров/сек.): 90 мин
Видео с высокой частотой кадров (Full HD 180/150 кадров/сек.): 60 мин
При нагреве внутренних компонентов камеры длительность записи может уменьшаться.
4K 60p HQ: прибл. 40 мин при начальной температуре +23 °C.
4K 60p (кроп): прибл. 50 мин при начальной температуре +23 °C.