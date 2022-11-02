Описание

Не соглашайтесь на компромиссы — совершенствуйтесь в искусстве фото- и видеосъемки, используя возможности камеры EOS R6 Mark II. Технология Dual Pixel CMOS AF II в режиме фото- и видеосъемки распознает и отслеживает больше объектов, чем когда-либо. Лучший в отрасли стабилизатор изображения позволяет снимать с рук с выдержкой, на 8 ступеней2 превышающей обычную, и обеспечивает плавную видеосъемку. Создавайте фотографии со скоростью до 40 кадров/сек.6 и видео в формате 4K 60p с супердискретизацией или 6K RAW10 в прекрасном качестве даже в сложных условиях освещения. Независимо от того, занимаетесь ли вы профессиональной или любительской съемкой, — оттачивайте свои навыки с помощью камеры EOS R6 Mark II. Редактируйте материалы и делитесь ими, где бы вы ни находились, с помощью встроенных технологий Wi-Fi и Bluetooth™, а также благодаря поддержке FTP.

Основные особенности

Усиленная резкость благодаря технологии Dual Pixel CMOS AF II

Наш ИИ на базе глубинного обучения обеспечивает повышенную эффективность автофокусировки. Камера EOS R6 Mark II распознает и отслеживает больше объектов с повышенной скоростью, надежностью и точностью.

Свобода при съемке с рук

Делайте фотографии с длительной выдержкой и невероятной резкостью благодаря стабилизатору изображения с эффектом 8 ступеней экспозиции2. Видеоматериалы также получатся максимально плавными — идеальный вариант для репортажной и документальной съемки.

Будьте на шаг впереди конкурентов

Устанавливая новый рекорд, камера EOS R6 Mark II поддерживает непрерывную фотосъемку со скоростью до 40 кадров/сек.6 при помощи электронного затвора и до 12 кадров/сек. при помощи механического5. Запечатлейте событие еще до нажатия кнопки с помощью предварительной съемки в режиме серийной съемки RAW.

Отточите навыки видеосъемки

Используйте всю ширину датчика изображения в камере EOS R6 Mark II для съемки видео потрясающего качества в формате 4K 60p с супердискретизацией или 6K RAW10. С коррекцией эффекта «дыхания» фокуса и функцией автофокусировки «Только распознавание» добиться профессиональных результатов стало проще, чем когда-либо.

Исключительная производительность в экстремальных условиях

Запечатлейте атмосферу момента в любых условиях. Производите съемку с чувствительностью ISO до 102 400 и фокусируйтесь при освещенности до -6,5 EV1.

Подробнее о технологиях

Усовершенствованная система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с распознаванием глаз

Камера EOS R6 Mark II использует новейшую технологию Canon Dual Pixel CMOS AF II, которая отслеживает объекты и сохраняет точный фокус при их движении в кадре. Используя искусственный интеллект с глубинным обучением, мы запрограммировали камеру на распознавание людей, транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, поездов и самолетов) и животных (собак, кошек, птиц и лошадей). Тип объекта обнаружения можно выбрать в меню камеры EOS R6 Mark II — также можно настроить автоматический режим, если вы оказываетесь в различных ситуациях съемки. При обнаружении людей или животных EOS R6 Mark II сначала распознает глаза объекта. Теперь можно указать приоритет для глаз (левый или правый). Если глаза не видны, камера фокусируется на лице, и если объект на мгновение поворачивается, камера отслеживает голову. Если голова не видна, камера EOS R6 Mark II будет отслеживать тело объекта.

Режим серийной съемки RAW

Камера EOS R6 Mark II также располагает функцией предварительной съемки в режиме серийной съемки RAW, которая записывает изображения за 0,5 секунды до нажатия кнопки спуска затвора — это отличное преимущество при съемке непредсказуемых объектов, начиная от игроков в теннис и заканчивая малышами. Режим серийной съемки RAW поддерживает непрерывную съемку со скоростью до 30 кадров/сек., позволяя создавать таким образом до 191 изображения (чуть больше 6 секунд с использованием высокоскоростной карты памяти), и записывает все кадры в один файл RAW. Этот файл записывается как специальный файл CR3; все это с поддержкой следящей автофокусировки. Отдельные изображения можно извлечь из него с помощью программного обеспечения Canon Digital Photo Professional или камеры и сохранить как отдельные файлы JPEG, HEIF или RAW.

Функция «Только распознавание» для видеосъемки со следящей автофокусировкой (Servo AF)

Как и камеры Canon семейства Cinema EOS, теперь EOS R6 Mark II оснащена новой функцией «Только распознавание» для видеосъемки со следящей автофокусировкой (Servo AF). Она аналогична функции фокусировки «Только на лицах», которой располагает наша кинокамера EOS C70. Если эта функция включена, а объект, указанный в меню объектов для распознавания, перемещается из области фокусировки, то камера остается в текущей точке фокусировки и не переводит фокус на другие объекты. Например, если в меню указано «Люди», фокус не изменится, если объект выйдет из кадра. Обычно камера переводит фокус на задний план, что часто является неверным, особенно в случае, когда объект возвращается в кадр.

Коррекция эффекта «дыхания» фокуса

Камера EOS R6 Mark II может использовать цифровую обработку для коррекции эффекта «дыхания» фокуса — это небольшие, но заметные изменения угла обзора или коэффициента увеличения, которые вызваны значительной регулировкой фокуса некоторых объективов. Объективы, которые в настоящее время поддерживаются после обновления встроенного ПО:

● RF 14-35mm F4 L IS USM

● RF 15-35mm F2.8 L IS USM

● RF 24-70mm F2.8 L IS USM

● RF 24-105mm F4 L IS USM

● RF 70-200mm F2.8 L IS USM

● RF 70-200mm F4 L IS USM

Макрообъектив RF 24mm F1.8 Macro IS STM поддерживает эту функцию по умолчанию и не требует обновления встроенного ПО.

Полнокадровый датчик изображения с разрешением 24.2 МП

Камера EOS R6 Mark II оснащена полнокадровым датчиком изображения CMOS с разрешением 24.2 МП, который разработан компанией Canon. Работая в сочетании с мощным процессором DIGIC X, он поддерживает многие инновационные функции камеры и обеспечивает идеальный баланс разрешения, качества съемки при слабом освещении и скорости. Новый датчик изображения поддерживает быструю съемку со скоростью 40 кадров/сек.6. По сравнению с EOS R6, новый датчик изображения уменьшает дефект запаздывания, позволяя при съемке с электронным затвором запечатлеть быстро движущиеся объекты. Кроме того, высокая скорость позволяет выполнять запись видео в формате 4K 60p с супердискретизацией, используя всю ширину датчика изображения, а также обеспечивает исключительно быструю фокусировку камеры EOS R6 Mark II. Цифровой телеконвертер выполняет мгновенную обрезку 1.6x, позволяя вам по нажатию кнопки приблизиться к объекту съемки, при этом не отводя взгляд от видоискателя.

Брекетинг фокусировки в камере

Если требуется большая глубина резкости, камера EOS R6 Mark II может использовать брекетинг фокусировки и фокус-стекинг, чтобы обеспечить идеальную резкость по всему кадру. После указания диапазона фокусировки и количества снимков камера начинает съемку по однократному нажатию кнопки спуска затвора, меняя фокус от ближнего к дальнему. При объединении этой серии кадров получается композиция с идеальной глубиной резкости. Серию снимков можно объединить в одно изображение прямо в камере для быстрого создания готового результата. Эту функцию также можно использовать для предварительного просмотра возможного результата постобработки, чтобы вы были уверены в достижении желаемого результата. Стек по фокусу отлично подходит для съемки крупным планом или в макрорежиме, где глубина резкости ограничена. Кроме того, эта функция позволяет фотографам быстрее выполнять постобработку изображений из нескольких кадров серии, сразу же получая результат объединения в камере.

Видео 4K 60p с супердискретизацией с использованием всей ширины датчика изображения + 6K RAW

Камера EOS R6 Mark II поддерживает съемку видео 4K 60p UHD с использованием всей ширины датчика изображения EOS R6 Mark II и одновременной фокусировки Dual Pixel CMOS AF II. Материалы создаются путем супердискретизации 6K с датчика изображения, что обеспечивает превосходное качество изображения. Улучшенная конструкция контура платы отличается высокой теплоэффективностью, что позволяет увеличить время записи до 6 часов10 в зависимости от температуры окружающей среды, объема карты памяти и срока службы аккумулятора. Для кинематографистов, которым требуется еще более высокая производительность, на камере EOS R6 Mark II также доступен вывод 6K RAW через выход HDMI с возможностью записи на Atomos Ninja V+ в файл ProRes RAW. В результате вы получаете больше деталей, а также возможность регулировки таких параметров, как баланс белого, на этапе окончательного монтажа. Для прокси-файлов Full HD можно вести внутреннюю запись на карту памяти.

Предварительная съемка видео

Если эта функция включена, видео непрерывно передается камерой в режиме ожидания. Такие предварительно снятые материалы можно получить с 3–5 секунд до нажатия кнопки записи видео — очень удобно для съемки непредсказуемых объектов или уникальных моментов, которые нельзя упустить.

Поддержка UVC для работы в качестве веб-камеры

EOS R6 Mark II можно использовать в качестве веб-камеры на ПК и Mac и запускать приложения для видеоконференций, такие как Skype, Zoom и Teams, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Эта простая в подключении технология использует стандартные драйверы USB Video Class (UVC) и USB Audio Class (UAC), встроенные в операционные системы Windows и MacOS. Таким образом, камера EOS R6 Mark II обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению со стандартными веб-камерами, что позволяет вам прекрасно выглядеть, когда необходимо произвести хорошее впечатление по видеосвязи.

Отображение ложных цветов

Камера EOS R6 Mark II оснащена технологией, которая также используется в камерах семейства Cinema EOS: функция предупреждения о ложных цветах позволяет легко определить текущую величину экспозиции. Шесть цветов, каждый из которых соответствует различным уровням яркости, накладываются на изображения в видоискателе и на экране.

Выделение записи и маркеры границ кадра

При включении функции выделения записи в камере EOS R6 Mark II во время записи видео по краям кадра отображается мигающая красная рамка. Кроме того, камера EOS R6 Mark II оснащена функцией маркера границ, которая позволяет понять, как будет выглядеть материал при обработке с различными соотношениями сторон, например в формате «Синемаскоп» 2.35:1, вертикальном формате 9:16, 5:4 и даже 1:1 для Instagram. Функция очень полезна при съемке материалов для социальных сетей, когда часто необходимы кадры разных форматов.

Больше режимов экспозиции при съемке видео

При видеосъемке пользователи EOS R6 Mark II могут снимать в режимах экспозиции с приоритетом диафрагмы (Av) и выдержки (Tv), а также в ручном (M), программном (P) режиме и 3 режимах пользовательской настройки, что обеспечивает дополнительное удобство и свободу творчества.

Многофункциональный башмак для аксессуаров

Многофункциональный башмак, впервые примененный в камере EOS R3, также используется для EOS R6 Mark II, благодаря чему с ней можно использовать ряд новых аксессуаров. К ним относятся цифровой микрофон DM-E1D и аудиоадаптер Tascam XLR для записи высококачественного звука, а также новая вспышка Speedlite EL-5.

Улучшенный контроль охлаждения

Камера EOS R6 Mark II позволяет дольше снимать видео, так как контролирует реакцию камеры на повышение температуры. Улучшенная система предупреждения о перегреве информирует видеооператоров о необходимости приостановки съемки. Режим ожидания с низким разрешением помогает снизить вероятность перегрева, когда камера находится в этом режиме между дублями. Частота обновления дисплея и качество изображения временно снижаются, что позволяет экономить энергию и увеличить время съемки.

Примечания

Автофокусировка при слабом освещении до EV -6,5

1. Во время фотосъемки со следующими параметрами: f/1.2, центральная точка автофокусировки, покадровая автофокусировка, 23 °C, ISO 100. За исключением объективов RF с покрытием DS для смягчения боке.



Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)

2. Направления наклона и отклонения, на основании стандарта CIPA, 8 ступеней с объективом RF 24-105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм.



Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)

3. Среди всех цифровых камер со сменным объективом. По состоянию на 2 ноября 2022 г. (по данным исследования Canon). Эффективность стабилизатора такая же, как у EOS R3, EOS R5, EOS R6 и EOS R7.



Комбинированная система оптического и встроенного стабилизатора изображения (IBIS)

4. Направления наклона и отклонения, на основании стандарта CIPA, 8 ступеней с объективом RF 24-105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм. В зависимости от времени приобретения может потребоваться установка встроенного ПО объектива.



Механический затвор со скоростью 12 кадров/сек.

5. Скорость серийной съемки может быть ниже в зависимости от объекта/условий съемки, типа/состояния аккумулятора, использования батарейной ручки, настроек камеры, используемого объектива и т. д. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по расширенным операциям. Сведения об объективах, поддерживающих максимальную скорость серийной съемки со следящей автофокусировкой, см. в разделе дополнительной информации о EOS R6 Mark II на веб-сайте cam.start.canon.