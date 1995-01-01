Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата

Датчик изображения APS-C разрешением 24,2 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости

Мощный процессор DIGIC X обеспечивает быструю фокусировку и молниеносную скорость съемки

Dual Pixel CMOS Auto Focus II: улучшенная система распознавания объектов позволит не упустить ни единого момента

Удобный для селфи сенсорный экран 3" с регулируемым углом наклона

Видео в формате UHD 4K 30p: супердискретизация 6K для невероятной детализации

Видео Full HD 120p: замедляйте воспроизведение в 4 раза

Скорость серийной съемки 12 кадров/сек. (15 к/с с электронным затвором)

Микрофонный разъем 3.5 мм для внешних микрофонов

Умная многофункциональная площадка: позволяет устанавливать совместимые аксессуары без использования кабелей

Легко настроить в качестве веб-камеры: соединение UVC для высокого качества видеосвязи и Full HD стриминга

Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством

Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB

Для любых повседневных приключений

Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства.

Неповторимый стиль Canon

Обеспечьте превосходную детализацию снимков и управляйте глубиной резкости при съемке портретов, не используя цифровые инструменты-аналоги, — все благодаря датчику высокого разрешения APS-C 24,2 МП.

Мгновенная фокусировка на объекте

Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт. Лучший результат гарантирован.

Профессиональная съемка в формате UHD 4K

Снимайте видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Раскройте свой творческий потенциал — редактируйте, обрезайте и применяйте масштабирование, получая в итоге качественные материалы Full HD.

Удобный обмен данными и подключение

Ломайте стереотипы, а не творческий процесс. Благодаря поддержке Bluetooth® и Wi-Fi приложение Camera Connect обеспечивает передачу изображений и видео для мгновенной публикации и дистанционной съемки.

Сопряжение по Bluetooth

Технология Bluetooth с низким потреблением энергии* позволяет поддерживать непрерывное соединение между мобильным устройством и камерой для простой активации подключения Wi-Fi**. Выполнить сопряжение камеры с мобильным устройством через Bluetooth очень просто. Если пользователи хотят загрузить и просмотреть изображения или выполнить съемку удаленно в режиме Live View, они могут воспользоваться приложением Camera Connect для установки подключения Wi-Fi между двумя устройствами без необходимости подключения к камере. При использовании только интерфейса Bluetooth® можно применять мобильное устройство в качестве беспроводного пульта ДУ для съемки сцен, требующих дистанционного управления затвором, например групповых селфи.

* Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.

** Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)