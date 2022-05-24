Описание

Создавайте видео и фотографии, снимая как пейзажи, так и портреты, и исследуйте окружающий мир с беззеркальной камерой EOS R10, оснащенной датчиком APS-C. Благодаря системе Dual Pixel CMOS AF II вы сможете отслеживать даже конкретных людей в толпе. Кроме того, вы не упустите ни одного момента благодаря высокоскоростной съемке до 15 кадров/с. или 23 кадров/с. с бесшумным электронным затвором. Создавайте фото и видео потрясающего качества с разрешением 24,2 МП (фото) и разрешением 4K 60p (видео). Это универсальное и инновационное устройство станет лучшим инструментом для гибридной съемки и определенно понравится активным исследователям.

Сосредоточьтесь на объекте

Точно отслеживайте объекты и создавайте кадры максимальной четкости благодаря Dual Pixel CMOS AF II. Она использует ИИ с глубинным обучением для распознавания людей, животных и транспорта в любой точке кадра.

Превратите мимолетные мгновения в воспоминания на всю жизнь

Фотографируйте даже самые быстрые объекты в режиме высокоскоростной серийной съемки и создавайте эффект «остановки времени», снимая с максимальной детализацией. Камера EOS R10 поддерживает серийную съемку со скоростью 15 кадров/с. или 23 кадра/с. при работе с бесшумным электронным затвором.

Фото- и видеосъемка с помощью одной гибридной камеры

Результаты съемки в формате 4K 30p с камеры EOS R10 выглядят просто потрясающе — эти материалы создаются путем супердискретизации данных 6K, что обеспечивает непревзойденное качество. Также можно вести запись в форматах 4K 60p (используется центральная часть матрицы, дополнительный кроп-фактор 1.56х) и Full HD до 120p.

Съемка крупным планом

Датчик изображения APS-C, которым оснащена EOS R10, имеет кроп-фактор 1,6x, что означает увеличение фокусного расстояния объективов на этот коэффициент по сравнению со значением для полнокадровой камеры. Это идеальный вариант для съемки деталей пейзажа или диких животных крупным планом во время путешествий.

На связи с миром

Где бы вы ни находились, EOS R10 обеспечит отправку контента нужному адресату. Производите выгрузку файлов напрямую с камеры в облачный сервис canon.image через Wi-Fi либо подключите камеру к смартфону для отправки материалов в социальные сети.

Режим панорамной съемки

С помощью режима панорамной съемки на камере EOS R10 можно быстро и легко создавать потрясающие фотографии со сверхшироким углом обзора. Камера объединяет изображения, снятые по мере ее поворота, для создания конечного изображения-панорамы. Фотографы могут выбирать направление движения — вверх, вниз, влево или вправо — а также, используя возможность установки любых объективов RF, RF-S, EF и EF-S, оценить компенсацию размытия от движения камеры, за которую отвечает встроенный оптический стабилизатор в некоторых объективах.

Фокус-брекетинг как функция камеры

Если глубина резкости ограничена, например при съемке крупным планом, EOS R10 позволяет расширить область резкости за счет создания нескольких кадров с разным расстоянием фокусировки и их последующего объединения с помощью функции фокус-брекетинга. Результаты объединения можно сразу же посмотреть, чтобы оценить, насколько удачным получился снимок.

Облачная обработка RAW в image.canon

Файлы RAW с камеры EOS R10 можно обрабатывать в облачном сервисе image.canon для создания изображений максимального качества. Более эффективное шумоподавление и подавление эффекта муара обеспечивают естественный внешний вид изображений JPEG и HEIF.