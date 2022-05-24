Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R10 Kit 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
Код товара : УТ-00065880
Артикул : @ 5331C016
147 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
55
Объектив
RF-S 18-150mm IS STM, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S
Оптический зум
8.3х
Стабилизатор изображения
да, в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной (память на 5 установок), установка температуры в К
Серийная съемка
механический затвор: 15 кадров/с (до 460 JPEG или 29 RAW снимков), электронный затвор: 23 кадра/с (до 70 JPEG или 21 RAW снимков в серии)
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
HEIF
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Цветовое пространство
sRGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цифровой зум
нет
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
HEVC
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.265
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Битрейт
4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, 4K 60p: 230 / 120 Мбит/с; Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, 4К 60р: 340 / 170 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
Формат записи звука
AAC или Linear PCM
Видеосъемка
4K HQ (с оверсемплингом) 30 кадров/с; 4K c кропом 1.56х: до 60 кадров/с; Full HD 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ)
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF II, 100% кадра (автоматический выбор) или 90% по вертикали, 100% по горизонтали (ручной выбор); 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки) и птиц, транспорта (автомобили, мотоциклы)
Ручная фокусировка
есть
Матрица
Датчик изображения
22.3 х 14.9 APS-C CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Особые характеристики
корпус частично из магниевого сплава, частично из высокопрочного пластика
Дата анонса
24.05.2022 г
Комплектация
объектив RF-S 18-150mm IS STM, аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17E, ремень ER-R10, крышка корпуса R-F-5, крышка башмака ER-SC2, кабель питания, документация
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный
Приоритет выдержки
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Брекетинг экспозиции
+/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Выдержка
механический затвор: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/16000 - 30 с
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Дисплей
2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости и цветового баланса
Видоискатель
0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I / UHS-II
Подключение к компьютеру
USB 2.0 Type-C
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Разъемы
вход 3.5 мм для микрофона, вход для пульта ДУ RS-60E3
Процессор
Процессор
Digic X
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E17, 430 / 260 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
Физические характеристики
Вес
382 г (только корпус), 429 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
122.5 x 87.8 x 83.4 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1; X-синхронизация 1/200 с (механический затвор), 1/250 с (электронная передняя шторка механического затвора)
Встроенная вспышка
Есть
Страна производства
Страна производства
Япония
Описание
Создавайте видео и фотографии, снимая как пейзажи, так и портреты, и исследуйте окружающий мир с беззеркальной камерой EOS R10, оснащенной датчиком APS-C. Благодаря системе Dual Pixel CMOS AF II вы сможете отслеживать даже конкретных людей в толпе. Кроме того, вы не упустите ни одного момента благодаря высокоскоростной съемке до 15 кадров/с. или 23 кадров/с. с бесшумным электронным затвором. Создавайте фото и видео потрясающего качества с разрешением 24,2 МП (фото) и разрешением 4K 60p (видео). Это универсальное и инновационное устройство станет лучшим инструментом для гибридной съемки и определенно понравится активным исследователям.
Сосредоточьтесь на объекте
Точно отслеживайте объекты и создавайте кадры максимальной четкости благодаря Dual Pixel CMOS AF II. Она использует ИИ с глубинным обучением для распознавания людей, животных и транспорта в любой точке кадра.
Превратите мимолетные мгновения в воспоминания на всю жизнь
Фотографируйте даже самые быстрые объекты в режиме высокоскоростной серийной съемки и создавайте эффект «остановки времени», снимая с максимальной детализацией. Камера EOS R10 поддерживает серийную съемку со скоростью 15 кадров/с. или 23 кадра/с. при работе с бесшумным электронным затвором.
Фото- и видеосъемка с помощью одной гибридной камеры
Результаты съемки в формате 4K 30p с камеры EOS R10 выглядят просто потрясающе — эти материалы создаются путем супердискретизации данных 6K, что обеспечивает непревзойденное качество. Также можно вести запись в форматах 4K 60p (используется центральная часть матрицы, дополнительный кроп-фактор 1.56х) и Full HD до 120p.
Съемка крупным планом
Датчик изображения APS-C, которым оснащена EOS R10, имеет кроп-фактор 1,6x, что означает увеличение фокусного расстояния объективов на этот коэффициент по сравнению со значением для полнокадровой камеры. Это идеальный вариант для съемки деталей пейзажа или диких животных крупным планом во время путешествий.
На связи с миром
Где бы вы ни находились, EOS R10 обеспечит отправку контента нужному адресату. Производите выгрузку файлов напрямую с камеры в облачный сервис canon.image через Wi-Fi либо подключите камеру к смартфону для отправки материалов в социальные сети.
Режим панорамной съемки
С помощью режима панорамной съемки на камере EOS R10 можно быстро и легко создавать потрясающие фотографии со сверхшироким углом обзора. Камера объединяет изображения, снятые по мере ее поворота, для создания конечного изображения-панорамы. Фотографы могут выбирать направление движения — вверх, вниз, влево или вправо — а также, используя возможность установки любых объективов RF, RF-S, EF и EF-S, оценить компенсацию размытия от движения камеры, за которую отвечает встроенный оптический стабилизатор в некоторых объективах.
Фокус-брекетинг как функция камеры
Если глубина резкости ограничена, например при съемке крупным планом, EOS R10 позволяет расширить область резкости за счет создания нескольких кадров с разным расстоянием фокусировки и их последующего объединения с помощью функции фокус-брекетинга. Результаты объединения можно сразу же посмотреть, чтобы оценить, насколько удачным получился снимок.
Облачная обработка RAW в image.canon
Файлы RAW с камеры EOS R10 можно обрабатывать в облачном сервисе image.canon для создания изображений максимального качества. Более эффективное шумоподавление и подавление эффекта муара обеспечивают естественный внешний вид изображений JPEG и HEIF.