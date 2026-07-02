Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R Body (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00095161
Артикул:б/у-КП32 К 2026-07-02/2
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости на корпусе
Пробег: 130270
S/n: 423023000989
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.