Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R Body (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00095161 Артикул: б/у-КП32 К 2026-07-02/2 Код товара: УТ-00095161 Артикул: б/у-КП32 К 2026-07-02/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости на корпусе

Пробег: 130270

S/n: 423023000989

Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости на корпусе

Пробег: 130270

S/n: 423023000989

Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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