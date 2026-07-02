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Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R Body (состояние 3) (б/у)

  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
  • EOS R Body (состояние 3)
Код товара:УТ-00095161
Артикул:б/у-КП32 К 2026-07-02/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости на корпусе
Пробег: 130270
S/n: 423023000989
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.