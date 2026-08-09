Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M50 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096110
Артикул:б/у-РнД 2026-08-09/4
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 161110
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации
Пробег: не определен
S/n: 873049001525
Комплектация: Фотоаппарат,ремешок, АКБ, ЗУ
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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