Зеркальный фотоаппарат Canon EOS Digital Rebel SL2 Body (EOS 200D, состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00094213 Артикул: б/у-РнД К 2026-05-26/3 Код товара: УТ-00094213 Артикул: б/у-РнД К 2026-05-26/3 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 159213 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Оторвана резинка хвата, следы эксплуатации.

Пробег: 62000

S/n:032070019218

Комплектация: фотоаппарат, АКБ, ркмешок, крышка байонета, ремешок,ЗУ.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.



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🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из 36 розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте! Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 159213 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Оторвана резинка хвата, следы эксплуатации.

Пробег: 62000

S/n:032070019218

Комплектация: фотоаппарат, АКБ, ркмешок, крышка байонета, ремешок,ЗУ.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.



---



🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из 36 розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте! Видео Наш обзор

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