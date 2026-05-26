Зеркальный фотоаппарат Canon EOS Digital Rebel SL2 Body (EOS 200D, состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00094213
Артикул:б/у-РнД К 2026-05-26/3
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 159213
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Оторвана резинка хвата, следы эксплуатации.
Пробег: 62000
S/n:032070019218
Комплектация: фотоаппарат, АКБ, ркмешок, крышка байонета, ремешок,ЗУ.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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