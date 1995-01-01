Видеокамера Canon EOS C50 Body
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Характеристики
Описание
Canon EOS C50 предназначена для универсального создания контента; она создана с расчетом на профессионалов, работающих в непростых условиях съемки — как в одиночку, так и в составе съемочной группы. От интервью и роликов для социальных сетей до свадеб и независимого кино — для этой камеры найдется место на любом проекте. Это самая компактная и легкая среди профессиональных кинокамер Canon, и она откроет вам двери в мир кинематографических возможностей.
Камера EOS C50 оснащена совершенно новым полнокадровым датчиком изображения 7K, который позволяет выполнять запись в формате RAW с использованием метода Open Gate и съемку фотографий с разрешением 32 МП, а также профессиональными разъемами ввода-вывода и модульной рукояткой. Она готова к созданию любого контента.
Ключевые особенности:
- Полнокадровая съемка кинематографичного видео с разрешением 7K и фотографий с разрешением 32 МП
- Внутренняя запись в 7К 12 бит RAW: Open Gate – до 30 кадров/с, 16:9 – до 60 кадров/с
- Запись 7К Open Gate в сжатом XF-HEVC 4:2:2 10 бит (в том числе с C-Log 2, C-Log 3) – до 30 кадров/с
- Запись 4К UHD или C4K в сжатом XF-AVC или XF-HEVC 4:2:2 10 бит (в том числе с C-Log 2, C-Log 3) – до 60 кадров/с
- Высокоскоростная запись (без кроп-фактора): 4К – до 120 кадров/с, 1080р – до 180 кадров/с
- Сверхкомпактный и эргономичный дизайн, активное охлаждение (встроенный вентилятор)
- Система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с функцией интеллектуального слежения и распознавания объектов EOS iTR AF X
- Профессиональные возможности подключения: 2 XLR микрофонных входа на рукоятке, вход для синхронизации таймкода (TC In, BNC), выход HDMI Type A
- Поддержка для прямых трансляций и многокамерных конфигураций
- Создана с учетом перспективного развития VFX, VP и VR (с объективом RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye)
Полнокадровая съемка кинематографичного контента с разрешением 7K
Создавайте потрясающий видеоконтент с разрешением 7K благодаря совершенно новому полнокадровому датчику изображения CMOS от Canon, режиму Dual Base ISO* и поддержке более чем 15 ступеней динамического диапазона (в Canon Log 2). Снимайте фотографии с разрешением 32 Мп. в режиме серийной съемки со скоростью 40 кадров/с и с ISO до 64 000, наслаждайтесь изображениями 4K с супердискретизацией, а также богатой и естественной цветопередачей.
- Base ISO 800 / 6400 в форматах Canon Log 2, Canon Log 3 и RAW;
- Base ISO 400 / 3200 в форматах Canon 709, BT.709 Wide DR, PQ, HLG,
- Base ISO 160 / 1250 в стандартной гамме BT.709 Standard
Метод записи Open Gate обеспечивает максимально широкие возможности
Раскройте свой творческий потенциал благодаря поддержке метода Open Gate, позволяющего сохранять изображения в 12-битном формате RAW или в сжатом XF-HEVC S 4:2:2 10 бит с разрешением 6960 x 4640 и соотношением сторон 3:2.
Open Gate — это метод, который позволяет снимать видео с использованием всей площади датчика изображения камеры, а не обрезать изображение до стандартного «узкого» соотношения сторон, такого как 16:9 или 17:9. Ключевое преимущество метода Open Gate заключается в гибкости. Он предлагает больше возможностей на этапе постобработки, таких как изменение композиции (горизонтальное или вертикальное видео, динамическое кадрирование с цифровым наездом или панорамированием), цифровая стабилизация изображения, сжатие (супердискретизация) в меньший формат для более высокой детализации и так далее. Это особенно полезно для создателей, которые публикуют контент как на кинематографических платформах, так и на платформах социальных сетей, поскольку позволяет одновременно создавать изображения с соотношением сторон 16:9, 9:16 или даже 1:1. Кроме того, использование полной высоты датчика также обеспечивает преимущества при съемке с анаморфотными объективами (с последующим преобразованием в формат кинотеатров Cinemascope 2.35:1 или 2.4:1).
Воспользуйтесь преимуществами байонета RF
Откройте для себя быстродействие, мощность и универсальность байонета RF при работе с объективами, включая новейшую линейку светосильных фикс-объективов с VCM моторами, зум-объективы с внешними и встроенными сервоприводами, объективы для записи 180° VR видео и так далее. Наслаждайтесь преимуществами высококачественной оптики, записи метаданных в реальном времени, быстрой автофокусировки и стабилизации изображения. Вы также можете использовать оптику Canon EF, специальный адаптер Canon Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R позволит даже применять с ней поляризационный или Vario ND фильтр. Наконец, новый адаптер Canon Mount Adapter PL-RF обеспечивает поддержку объективов с байонетом PL, в том числе с записью метаданных (технология Cooke/i®).
Четкость. Быстродействие. Надежность.
Оцените знаменитую автофокусировку Dual Pixel CMOS AF II, теперь с улучшенным отслеживанием объектов EOS iTR AF X. Распознавание работает не только по лицам и глазам, но и по голове и всему телу, что позволяет камере не терять объект, даже когда человек отворачивается и удаляется от камеры. Теперь эти функции работают не только с людьми, но и с животными: собаками, кошками и птицами (другие виды пока могут не распознаваться). Распознавание работает без мертвых зон, по всей площади изображения. Кроме того, благодаря режиму «Только обнаружение», функции «Подсказки при ручной фокусировке» (в виде клиньев) и настраиваемым параметрам скорости перехода фокуса вы сможете получать неизменно четкие изображения. Следящий автофокус продолжает работать и при высокоскоростной съемке 4К 120 или 2К 150 кадров/с.
Два гнезда для карт памяти: одновременная запись в разных форматах
EOS C50 предлагает возможности одновременной записи в разных форматах: в частности, на карту CFexpress Type B вы можете записывать RAW видео (Cinema RAW Light 12 бит), а на карту SD USH-II – 8- или 10-битное видео в форматах XF-AVC (H.264 / AVC), XF-HEVC S (H.265 / HEVC) или Proxy. Второй вариант: при съемке в 4К DCI или UHD на одну карту, вы одновременно можете записывать Full HD изображение в вертикальных форматах 9:17, 9:16 или 1:1 на вторую. Эта функция работает только в сжатых форматах XF-AVC, XF-AVC S и XF-HEVC S. Оба слота оснащены светодиодными индикаторами записи, которые позволяют контролировать ситуацию, даже если в этот момент вы находитесь за другой камерой: если запись на какую-либо из карт остановится, вы это сразу заметите.
Элегантный и сверхкомпактный дизайн с улучшенной эргономикой
EOS C50 — это самая легкая и компактная камера семейства Cinema EOS от Canon. С ней вы можете записывать длительные сюжеты с рук без появления мышечной усталости, с легкостью устанавливать ее на внешние подвесы, автомобильные краны, дроны для аэросъемки. Камера оснащена 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, активной системой охлаждения, 14 назначаемыми кнопками (почти все кнопки на корпусе можно переназначить по вашему желанию), качающимся переключателем зуммирования (W / T), индикатором записи (Tally лампой) и несколькими точками крепления 1/4" (снизу, сверху, по бокам). При вертикальной ориентации камеры экранный интерфейс адаптируется соответственно, так же как и меню настроек камеры. В комплекте идет съемная верхняя рукоятка с аудиоинтерфейсом и двумя разъемами XLR, антишоковым креплением для микрофона-пушки, холодным башмаком (например, для лампы подсветки), качелькой для зума и кнопкой REC для запуска и остановки записи.
Профессиональные возможности подключения
Камера EOS C50 поддерживает профессиональные возможности подключения, включая полноразмерный интерфейс HDMI Type A, интерфейс временного кода (работает и на вход, и на выход), 3.5-мм разъемы для стереомикрофона и наушников, высокоскоростной порт USB-C 3.2 Gen 2 (с возможностью установки Ethernet адаптера). Встроенные Wi-Fi модуль обеспечивает возможность беспроводного дистанционного управления по IP (протокол Canon XC) или через приложения Canon: Canon Remote Control Camera App или Multi-Camera Control App. SRT протокол позволяет транслировать аудио и видео по IP, а поддержка UVC и UAC дает возможность делать это локально, через USB порт.
Создана для использования в многокамерных системах для прямых трансляций
Воспользуйтесь возможностями полного контроля процесса съемки благодаря аксессуарам и приложениям с поддержкой протокола Canon XC, таким как PTZ контроллеры Canon RC-IP100 и RC-IP1000 или приложение для iOS Multi-Camera Control App. Вы сможете легко контролировать многокамерные студийные системы с помощью синхронизации временного кода и регулировать настройки на камерах Cinema EOS, PTZ-камерах Canon и камерах серии XF в реальном времени.
Перспективное решение для рабочих процессов VFX, виртуального производства и VR
Камера EOS C50 обеспечивает передачу метаданных объектива в реальном времени и полностью совместима с Unreal Engine и After Effects, благодаря чему ее можно использовать для виртуального производства и VFX. А в сочетании с объективом Canon RF 5.2mm Dual Fisheye она позволяет снимать впечатляющие стереоскопические изображения VR с углом обзора 180°.
Характеристики
|Характеристики камеры
|Эффективный размер матрицы:
|35.9 x 23.9 мм CMOS
|Светочувствительность:
|ISO 160 - 64000, двойное Base ISO: 160 / 1250 (стандартная гамма), 400 / 3200 (PQ, HLG, Canon 709, BT.709 Wide DR), 800 / 6400 (Canon Log 2, Canon Log 3)
|Байонет:
|Canon RF
|Управление оптикой:
|активное электронное
|Динамический диапазон:
|15+ ступеней (Canon Log 2)
|Разрешение съемки:
|6960 х 4640 (7K Open Gate), 6960 x 3672 (7К), 5036 x 2656 (Super 35mm crop), 2524x1332 (Super 16mm crop) и менее
|Частота кадров:
|7K Open Gate: до 30 кадров/с, 7K 16:9: до 60 кадров/с, 4К с оверсемплингом из 7К: до 60 кадров/с, 4К с пропуском пикселей: до 120 кадров/с, 2К: до 180 кадров/с
|Встроенные ND-фильтры:
|нет
|Фокус:
|авто, Dual Pixel CMOS AF II, 100% кадра (может быть меньше, в зависимости от объектива), распознавание объектов EOS iTR AF X
|Управление диафрагмой:
|электронное
|Размеры дисплея:
|3", 1.62 млн. точек, 900х600 RGB пикселей
|Тип дисплея:
|ЖК TFT
|Поддержка метаданных:
|есть
|Тайм-код:
|есть, BNC разъем (вход или выход)
|Монтажные отверстия:
|2х 1/4" сверху, по 1х 1/4" снизу, слева и справа
|Разъемы
|Общее количество видеовыходов:
|1х HDMI Type A
|Ввод аналогового звука:
|3.5мм стерео на корпусе + 2х XLR гнезда на рукоятке (с фантомным питанием)
|Вывод аналогового звука:
|3.5мм стерео (на наушники)
|Синхровход:
|нет
|Дистанционное управление:
|есть, гнездо 2.5мм + беспроводное по Wi-Fi или USB (опционально: Ethernet - USB адаптер)
|Подключение к компьютеру:
|USB Type C 3.2 Gen 2
|Звук
|Микрофон:
|держатель для микрофона-пушки на рукоятке
|Стандарты и форматы
|Формат HD:
|2048x1080, 1920х1080
|Формат Ultra HD:
|4096x2160, 3840x2160
|Интерфейс SDI:
|нет
|Накопители и форматы записи
|Тип носителя:
|2 слота для карт памяти: SD UHS-II + CFexpress Type B
|Формат файловой системы:
|FAT32, exFAT
|Битрейт:
|7К RAW Open Gate 30p: 1800 Мбит/с, 7К 60р: 2860 Мбит/с и менее, XF-HEVC S 7К Open Gate: 1730 Мбит/с и менее, XF-AVC S 4К 60р: 1200 Мбит/с и менее
|Форматы записи:
|Cine
|Кодеки:
|Cinema RAW Light (HQ, ST, LT), XF-AVC YCC422 10 bit, XF-HEVC S YCC422 10 bit
|Питание
|Батарея:
|LP-E6P (до 90 мин. записи 7К RAW Open Gate, до 60 мин. записи 4К 60р) или LP-E6NH (до 65 мин. записи 7К RAW Open Gate, до 40 мин. записи 4К 60р)
|Вход внешнего питания:
|USB-C Power Delivery
|Блок питания:
|Canon PD-E2 или аналоги
|Условия эксплуатации
|Рабочая температура:
|при относительной влажности менее 85%: 0° ~ 40°C, при относительной влажности менее 60%: -5° ~ 45°C
|Температура хранения:
|не указана
|Физические характеристики
|Вес:
|только корпус: 670 г, корпус с аккумулятором и 2 картами памяти: 765 г, все вместе с верхней ручкой и держателем микрофона: 1120 г
|Размеры:
|только корпус: 142 х 95 х 88 мм, с верхней ручкой и держателем микрофона: 239 х 222 х 186 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|сентябрь 2025 г
|Комплектация:
|рукоятка с аудиоинтерфейсом, держатель для микрофона с антишоковым подвесом, батарея LP-E6P, зарядное устройство LC-E6, плечевой ремень, набор винтов для верхней ручки
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