Canon EOS C50 предназначена для универсального создания контента; она создана с расчетом на профессионалов, работающих в непростых условиях съемки — как в одиночку, так и в составе съемочной группы. От интервью и роликов для социальных сетей до свадеб и независимого кино — для этой камеры найдется место на любом проекте. Это самая компактная и легкая среди профессиональных кинокамер Canon, и она откроет вам двери в мир кинематографических возможностей.

Камера EOS C50 оснащена совершенно новым полнокадровым датчиком изображения 7K, который позволяет выполнять запись в формате RAW с использованием метода Open Gate и съемку фотографий с разрешением 32 МП, а также профессиональными разъемами ввода-вывода и модульной рукояткой. Она готова к созданию любого контента.

Ключевые особенности:

Полнокадровая съемка кинематографичного видео с разрешением 7K и фотографий с разрешением 32 МП

Внутренняя запись в 7К 12 бит RAW: Open Gate – до 30 кадров/с, 16:9 – до 60 кадров/с

Запись 7К Open Gate в сжатом XF-HEVC 4:2:2 10 бит (в том числе с C-Log 2, C-Log 3) – до 30 кадров/с

Запись 4К UHD или C4K в сжатом XF-AVC или XF-HEVC 4:2:2 10 бит (в том числе с C-Log 2, C-Log 3) – до 60 кадров/с

Высокоскоростная запись (без кроп-фактора): 4К – до 120 кадров/с, 1080р – до 180 кадров/с

Сверхкомпактный и эргономичный дизайн, активное охлаждение (встроенный вентилятор)

Система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с функцией интеллектуального слежения и распознавания объектов EOS iTR AF X

Профессиональные возможности подключения: 2 XLR микрофонных входа на рукоятке, вход для синхронизации таймкода (TC In, BNC), выход HDMI Type A

Поддержка для прямых трансляций и многокамерных конфигураций

Создана с учетом перспективного развития VFX, VP и VR (с объективом RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye)

Полнокадровая съемка кинематографичного контента с разрешением 7K

Создавайте потрясающий видеоконтент с разрешением 7K благодаря совершенно новому полнокадровому датчику изображения CMOS от Canon, режиму Dual Base ISO* и поддержке более чем 15 ступеней динамического диапазона (в Canon Log 2). Снимайте фотографии с разрешением 32 Мп. в режиме серийной съемки со скоростью 40 кадров/с и с ISO до 64 000, наслаждайтесь изображениями 4K с супердискретизацией, а также богатой и естественной цветопередачей.

Base ISO 800 / 6400 в форматах Canon Log 2, Canon Log 3 и RAW;

Base ISO 400 / 3200 в форматах Canon 709, BT.709 Wide DR, PQ, HLG,

Base ISO 160 / 1250 в стандартной гамме BT.709 Standard

Метод записи Open Gate обеспечивает максимально широкие возможности

Раскройте свой творческий потенциал благодаря поддержке метода Open Gate, позволяющего сохранять изображения в 12-битном формате RAW или в сжатом XF-HEVC S 4:2:2 10 бит с разрешением 6960 x 4640 и соотношением сторон 3:2.

Open Gate — это метод, который позволяет снимать видео с использованием всей площади датчика изображения камеры, а не обрезать изображение до стандартного «узкого» соотношения сторон, такого как 16:9 или 17:9. Ключевое преимущество метода Open Gate заключается в гибкости. Он предлагает больше возможностей на этапе постобработки, таких как изменение композиции (горизонтальное или вертикальное видео, динамическое кадрирование с цифровым наездом или панорамированием), цифровая стабилизация изображения, сжатие (супердискретизация) в меньший формат для более высокой детализации и так далее. Это особенно полезно для создателей, которые публикуют контент как на кинематографических платформах, так и на платформах социальных сетей, поскольку позволяет одновременно создавать изображения с соотношением сторон 16:9, 9:16 или даже 1:1. Кроме того, использование полной высоты датчика также обеспечивает преимущества при съемке с анаморфотными объективами (с последующим преобразованием в формат кинотеатров Cinemascope 2.35:1 или 2.4:1).

Воспользуйтесь преимуществами байонета RF

Откройте для себя быстродействие, мощность и универсальность байонета RF при работе с объективами, включая новейшую линейку светосильных фикс-объективов с VCM моторами, зум-объективы с внешними и встроенными сервоприводами, объективы для записи 180° VR видео и так далее. Наслаждайтесь преимуществами высококачественной оптики, записи метаданных в реальном времени, быстрой автофокусировки и стабилизации изображения. Вы также можете использовать оптику Canon EF, специальный адаптер Canon Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R позволит даже применять с ней поляризационный или Vario ND фильтр. Наконец, новый адаптер Canon Mount Adapter PL-RF обеспечивает поддержку объективов с байонетом PL, в том числе с записью метаданных (технология Cooke/i®).

Четкость. Быстродействие. Надежность.

Оцените знаменитую автофокусировку Dual Pixel CMOS AF II, теперь с улучшенным отслеживанием объектов EOS iTR AF X. Распознавание работает не только по лицам и глазам, но и по голове и всему телу, что позволяет камере не терять объект, даже когда человек отворачивается и удаляется от камеры. Теперь эти функции работают не только с людьми, но и с животными: собаками, кошками и птицами (другие виды пока могут не распознаваться). Распознавание работает без мертвых зон, по всей площади изображения. Кроме того, благодаря режиму «Только обнаружение», функции «Подсказки при ручной фокусировке» (в виде клиньев) и настраиваемым параметрам скорости перехода фокуса вы сможете получать неизменно четкие изображения. Следящий автофокус продолжает работать и при высокоскоростной съемке 4К 120 или 2К 150 кадров/с.

Два гнезда для карт памяти: одновременная запись в разных форматах

EOS C50 предлагает возможности одновременной записи в разных форматах: в частности, на карту CFexpress Type B вы можете записывать RAW видео (Cinema RAW Light 12 бит), а на карту SD USH-II – 8- или 10-битное видео в форматах XF-AVC (H.264 / AVC), XF-HEVC S (H.265 / HEVC) или Proxy. Второй вариант: при съемке в 4К DCI или UHD на одну карту, вы одновременно можете записывать Full HD изображение в вертикальных форматах 9:17, 9:16 или 1:1 на вторую. Эта функция работает только в сжатых форматах XF-AVC, XF-AVC S и XF-HEVC S. Оба слота оснащены светодиодными индикаторами записи, которые позволяют контролировать ситуацию, даже если в этот момент вы находитесь за другой камерой: если запись на какую-либо из карт остановится, вы это сразу заметите.

Элегантный и сверхкомпактный дизайн с улучшенной эргономикой

EOS C50 — это самая легкая и компактная камера семейства Cinema EOS от Canon. С ней вы можете записывать длительные сюжеты с рук без появления мышечной усталости, с легкостью устанавливать ее на внешние подвесы, автомобильные краны, дроны для аэросъемки. Камера оснащена 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, активной системой охлаждения, 14 назначаемыми кнопками (почти все кнопки на корпусе можно переназначить по вашему желанию), качающимся переключателем зуммирования (W / T), индикатором записи (Tally лампой) и несколькими точками крепления 1/4" (снизу, сверху, по бокам). При вертикальной ориентации камеры экранный интерфейс адаптируется соответственно, так же как и меню настроек камеры. В комплекте идет съемная верхняя рукоятка с аудиоинтерфейсом и двумя разъемами XLR, антишоковым креплением для микрофона-пушки, холодным башмаком (например, для лампы подсветки), качелькой для зума и кнопкой REC для запуска и остановки записи.

Профессиональные возможности подключения

Камера EOS C50 поддерживает профессиональные возможности подключения, включая полноразмерный интерфейс HDMI Type A, интерфейс временного кода (работает и на вход, и на выход), 3.5-мм разъемы для стереомикрофона и наушников, высокоскоростной порт USB-C 3.2 Gen 2 (с возможностью установки Ethernet адаптера). Встроенные Wi-Fi модуль обеспечивает возможность беспроводного дистанционного управления по IP (протокол Canon XC) или через приложения Canon: Canon Remote Control Camera App или Multi-Camera Control App. SRT протокол позволяет транслировать аудио и видео по IP, а поддержка UVC и UAC дает возможность делать это локально, через USB порт.

Создана для использования в многокамерных системах для прямых трансляций

Воспользуйтесь возможностями полного контроля процесса съемки благодаря аксессуарам и приложениям с поддержкой протокола Canon XC, таким как PTZ контроллеры Canon RC-IP100 и RC-IP1000 или приложение для iOS Multi-Camera Control App. Вы сможете легко контролировать многокамерные студийные системы с помощью синхронизации временного кода и регулировать настройки на камерах Cinema EOS, PTZ-камерах Canon и камерах серии XF в реальном времени.

Перспективное решение для рабочих процессов VFX, виртуального производства и VR

Камера EOS C50 обеспечивает передачу метаданных объектива в реальном времени и полностью совместима с Unreal Engine и After Effects, благодаря чему ее можно использовать для виртуального производства и VFX. А в сочетании с объективом Canon RF 5.2mm Dual Fisheye она позволяет снимать впечатляющие стереоскопические изображения VR с углом обзора 180°.