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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body (состояние 4) (б/у)

  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
  • EOS 80D Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00094935
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/13

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 159935

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: 62000
S/n:191023001079
Комплектация: Камера, 2 х АКБ, ЗУ оригинал, ЗУ неоригинал, ремень, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.