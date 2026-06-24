Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094935
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-24/13
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 159935
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Умеренные следы эксплуатации.
Пробег: 62000
S/n:191023001079
Комплектация: Камера, 2 х АКБ, ЗУ оригинал, ЗУ неоригинал, ремень, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.