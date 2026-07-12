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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4) (б/у)

  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
  • EOS 7D Body, англ. меню (состояние 4)
Код товара:УТ-00095354
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-12/07

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Canon EOS 7D Body

Код товара: 160354

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 99000
S/n: 2781205207
Комплектация: Камера, крышка байонета, аккумулятор, зу
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.