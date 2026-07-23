Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00095647
Артикул:б/у-Н148 К 2026-07-23/01
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Canon EOS 70D Body
Код товара: 160647
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 455000
S/n: 11828
Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, наглазник оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.