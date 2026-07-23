Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D Body (состояние 4) (б/у)

<

















>













Код товара: УТ-00095647 Артикул: б/у-Н148 К 2026-07-23/01 Код товара: УТ-00095647 Артикул: б/у-Н148 К 2026-07-23/01 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Canon EOS 70D Body Код товара: 160647 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 455000

S/n: 11828

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, наглазник оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Canon EOS 70D Body Код товара: 160647 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 455000

S/n: 11828

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, наглазник оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.