Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094390 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-04/1 Код товара: УТ-00094390 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-04/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Присутствуют следы эксплуатации, незначительные царапины на корпусе.

Пробег: 115610

S/n: 263021000166

Комплектация:Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Присутствуют следы эксплуатации, незначительные царапины на корпусе.

Пробег: 115610

S/n: 263021000166

Комплектация:Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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