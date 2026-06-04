Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094390
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-04/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Присутствуют следы эксплуатации, незначительные царапины на корпусе.
Пробег: 115610
S/n: 263021000166
Комплектация:Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.