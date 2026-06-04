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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)

  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
  • EOS 6D Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00094390
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-04/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Присутствуют следы эксплуатации, незначительные царапины на корпусе.
Пробег: 115610
S/n: 263021000166
Комплектация:Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.