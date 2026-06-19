Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094754 Артикул: б/у-БУМ 2026-06-19/4 Код товара: УТ-00094754 Артикул: б/у-БУМ 2026-06-19/4 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Код товара: 159754 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости.

S/n: 233020003772

Комплектация: Камера, крышка, зарядное устройство, аккумулятор, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Код товара: 159754 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости.

S/n: 233020003772

Комплектация: Камера, крышка, зарядное устройство, аккумулятор, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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