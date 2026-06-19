Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094754
Артикул:б/у-БУМ 2026-06-19/4
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Код товара: 159754
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости.
S/n: 233020003772
Комплектация: Камера, крышка, зарядное устройство, аккумулятор, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.