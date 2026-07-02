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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4-) (б/у)

  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
  • EOS 6D Body (состояние 4-)
Код товара:УТ-00095159
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-02/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 160159

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: нет верхней крышки диска выбора режимов, потертости на корпусе, царапины на экране.
Пробег: 195500 кадров
S/n: 103053004552
Комплектация: Камера, крышка, АКБ, зу, наглазник, ремень, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.