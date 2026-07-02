Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4-) (б/у)
Код товара:УТ-00095159
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-02/3
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Код товара: 160159
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: нет верхней крышки диска выбора режимов, потертости на корпусе, царапины на экране.
Пробег: 195500 кадров
S/n: 103053004552
Комплектация: Камера, крышка, АКБ, зу, наглазник, ремень, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.