Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body (состояние 4-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095159 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-02/3 Код товара: УТ-00095159 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-02/3 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Код товара: 160159 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: нет верхней крышки диска выбора режимов, потертости на корпусе, царапины на экране.

Пробег: 195500 кадров

S/n: 103053004552

Комплектация: Камера, крышка, АКБ, зу, наглазник, ремень, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Код товара: 160159 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: нет верхней крышки диска выбора режимов, потертости на корпусе, царапины на экране.

Пробег: 195500 кадров

S/n: 103053004552

Комплектация: Камера, крышка, АКБ, зу, наглазник, ремень, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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