Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096579 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-23/3 Код товара: УТ-00096579 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-23/3 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: 44500 кадров

S/n: 392037004467

Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, батарейный блок Canon Grip BG-E20 Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: 44500 кадров

S/n: 392037004467

Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, батарейный блок Canon Grip BG-E20 Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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