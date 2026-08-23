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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV Body (состояние 5) (б/у)

  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
  • EOS 5D Mark IV Body (состояние 5)
Код товара:УТ-00096579
Артикул:б/у-М163 К 2026-08-23/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: 44500 кадров
S/n: 392037004467
Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, батарейный блок Canon Grip BG-E20

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.