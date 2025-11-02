Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00089008
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-11-02/03
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3)
Код товара: 154008
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Сильные царапины экрана, царапины на корпусе, оторвана одна из заглушек
Пробег: 92.000 кадров
Комплектация: Камера, акб, ремень, зу, провод USB
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.