Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00089008 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-11-02/03 Код товара: УТ-00089008 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-11-02/03 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3)​

Код товара: 154008 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Сильные царапины экрана, царапины на корпусе, оторвана одна из заглушек

Пробег: 92.000 кадров

Комплектация: Камера, акб, ремень, зу, провод USB

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3)​

Код товара: 154008 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Сильные царапины экрана, царапины на корпусе, оторвана одна из заглушек

Пробег: 92.000 кадров

Комплектация: Камера, акб, ремень, зу, провод USB

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.