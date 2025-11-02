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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3) (б/у)

  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
  • EOS 50D Body (состояние 3)
Код товара:УТ-00089008
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-11-02/03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 50D Body (состояние 3)​
Код товара: 154008

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Сильные царапины экрана, царапины на корпусе, оторвана одна из заглушек
Пробег: 92.000 кадров
Комплектация: Камера, акб, ремень, зу, провод USB
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.