Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094600
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-11/01
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 159600
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости, царапины корпуса.
Пробег: нет информации
S/n: 083070049853
Комплектация: Камера, аккумулятор неоригинал, байонетная крышка оригинал, шейный ремень оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.