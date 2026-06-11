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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D Body (состояние 5-) (б/у)

  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
  • EOS 4000D Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094600
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-11/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 159600

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости, царапины корпуса.
Пробег: нет информации
S/n: 083070049853
Комплектация: Камера, аккумулятор неоригинал, байонетная крышка оригинал, шейный ремень оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.