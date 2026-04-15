Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5) (б/у)

<















>











Код товара: УТ-00093019 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-15/01 Код товара: УТ-00093019 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-15/01 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 158019 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 20000

s/n: 183072015675/7897006912

Комплектация: Камера, акб, ремень, объектив, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 158019 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 20000

s/n: 183072015675/7897006912

Комплектация: Камера, акб, ремень, объектив, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.