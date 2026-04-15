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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5) (б/у)

  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
  • EOS 2000D kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III - с.н.183072015675/7897006912 (состояние 5)
Код товара:УТ-00093019
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-15/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 158019

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 20000
s/n: 183072015675/7897006912
Комплектация: Камера, акб, ремень, объектив, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.