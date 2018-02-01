Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm IS II (уцененный)
Код товара : УТ-00064534
Артикул : # 2728C003 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка. Гарантия магазина 1 год.
47 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе
Объектив
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Беспроводное подключение
NFC
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Карта памяти
SD, SDHC или SDXC
Подключение к компьютеру
USB 2.0 Mini B
Разъемы
вход для пульта ДУ 2.5 мм
Внутренняя память
нет
Вспышка
Внешняя вспышка
вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
Встроенная вспышка
Есть
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
Баланс белого
авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
Цифровой зум
нет
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Серийная съемка
3 кадра/с, до 150 кадров в JPEG Fine, 11 кадров в RAW
Размер фотоизображения
JPEG: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: 6000 х 4000
Интервальная съемка
Нет
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Дата анонса
01.02.2018
Комплектация
аккумулятор LP-E10, зарядное устройство LC-E10E, ремень EW-400D, наглазник Ef, руководство по началу работы
Управление эскпозицией
Брекетинг экспозиции
3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
Приоритет диафрагмы
есть
Ручная экспозиция
есть
Замер экспозиции
TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Выдержка
30 – 1/4000 с, ручная длительная (bulb)
Физические характеристики
Вес
475 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры
129 x 101.3 x 77.6 мм
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.1
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
Страна производства
Страна производства
Китай
Процессор
Процессор
Digic 4+
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
Диоптрийная коррекция
От -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии)
Дисплей
3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей
Съёмка видео
Битрейт
нет данных
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Формат записи звука
Linear PCM
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Видеосъемка
Full HD 30p
Продолжительность видео
максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
Описание
Прекрасные фотографии, кинематографичные видео
Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.
Творчество без лишних усилий
Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.
Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D
Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.
Удобная передача данных и удаленная съемка
Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.