Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55 III (уцененный)
Код товара : УТ-00062008
Артикул : # 2728C002 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка. Гарантия магазина 1 год.
43 990 ₽
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
нет (зависит от объектива)
Объектив
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
Диаметр светофильтра, мм
58
Оптический зум
3х
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Подключение к компьютеру
USB 2.0 Mini B
Карта памяти
SD, SDHC или SDXC
Внутренняя память
нет
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
NFC
Разъемы
вход для пульта ДУ 2.5 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
Встроенная вспышка
Есть
Фотосъёмка
Баланс белого
авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
Серийная съемка
3 кадра/с, до 150 кадров в JPEG Fine, 11 кадров в RAW
Цифровой зум
нет
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Интервальная съемка
Нет
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Автоспуск
2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
Размер фотоизображения
JPEG: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: 6000 х 4000
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Комплектация
аккумулятор LP-E10, зарядное устройство LC-E10E, ремень EW-400D, наглазник Ef, руководство по началу работы
Дата анонса
01.02.2018
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
Выдержка
30 – 1/4000 с, ручная длительная (bulb)
Физические характеристики
Размеры
129 x 101.3 x 77.6 мм
Вес
475 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS
Число эффективных пикселей, Мп
24.1
Светочувствительность
ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
Страна производства
Страна производства
Китай
Процессор
Процессор
Digic 4+
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
От -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии)
Дисплей
3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей
Видоискатель
оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Видеосъемка
Full HD 30p
Битрейт
нет данных
Продолжительность видео
максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Описание
Прекрасные фотографии, кинематографичные видео
Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.
Творчество без лишних усилий
Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.
Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D
Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.
Удобная передача данных и удаленная съемка
Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.