Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55 III
Товар не найден
Характеристики
Описание
Прекрасные фотографии, кинематографичные видео
Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.
Творчество без лишних усилий
Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.
Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D
Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.
Удобная передача данных и удаленная съемка
Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.
Прекрасные фотографии, кинематографичные видео
Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.
Творчество без лишних усилий
Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.
Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D
Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.
Удобная передача данных и удаленная съемка
Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|3х
|Объектив:
|EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
|Стабилизатор изображения:
|нет (зависит от объектива)
|Диаметр светофильтра:
|58 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|22.3 x 14.9 мм CMOS
|Число эффективных пикселей:
|24.1 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG, RAW (14 бит)
|Баланс белого:
|авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
|Серийная съемка:
|3 кадра/с, до 150 кадров в JPEG Fine, 11 кадров в RAW
|Цветовое пространство:
|sRGB и Adobe RGB
|Автоспуск:
|2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
|Размер фотоизображения:
|JPEG: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: 6000 х 4000
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|нет
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|есть, Full HD 30p
|Разрешение видеозаписи:
|1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с), 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с), 640 x 480 (30, 25 кадров/с)
|Формат видеозаписи:
|MOV (H.264 IPB)
|Продолжительность видео:
|максимальная продолжительность 29 мин. 59 c, максимальный размер файла 4 Гб
|Формат записи звука:
|Linear PCM
|Средний битрейт:
|нет данных
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|30 – 1/4000 с, ручная длительная (bulb)
|Замер экспозиции:
|TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
|Брекетинг экспозиции:
|3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|ведущее число 9.2 (ISO 100, м), X-синхронизация 1/200 с
|Внешняя вспышка:
|вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3" (7.5 см) ЖК TFT, прибл. 920 тыс. пикселей,
|Видоискатель:
|оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
|Диоптрийная коррекция:
|От -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии)
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC или SDXC
|Связь с компьютером:
|USB 2.0
|Видео выход:
|AV через USB, HDMI тип C
|Разъемы:
|вход для пульта ДУ
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, NFC
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
|Физические характеристики
|Вес:
|475 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
|Размеры:
|129 x 101.3 x 77.6 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|февраль 2018 г.
|Комплектация:
|аккумулятор LP-E10, зарядное устройство LC-E10E, ремень EW-400D, наглазник Ef, руководство по началу работы
|Дополнительные аксессуары:
|комплект сетевого питания ACK-E10, наглазник EF, линза диоптрийной регулировки E-series с резиновой рамкой Ef, удлинитель окуляра EP-EX15II, угловой видоискатель C, увеличитель MG-Ef, пульт ДУ RS-60E3