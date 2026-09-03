Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 100D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096890
Артикул:б/у-НСК 2026-09-03/6
Код товара:УТ-00096890
Артикул:б/у-НСК 2026-09-03/6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. без явных признаков эксплуатации
Пробег: 6500
S/n: 013070014256
Комплектация: Ремень, акб ориг, зарядное ориг
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. без явных признаков эксплуатации
Пробег: 6500
S/n: 013070014256
Комплектация: Ремень, акб ориг, зарядное ориг
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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