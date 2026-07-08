Объектив Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM - с.н. 1542000185 (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00095289 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-08/06 Код товара: УТ-00095289 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-08/06 Объектив, система Canon EF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 160289 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 913200529

Комплектация: Объектив, передняя крышка , задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF-S Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 160289 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 913200529

Комплектация: Объектив, передняя крышка , задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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