Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097462 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-20/1 Код товара: УТ-00097462 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-20/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапинки и потёртости корпуса, пылинки в корпусе;

S/n: 7442502813;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапинки и потёртости корпуса, пылинки в корпусе;

S/n: 7442502813;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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