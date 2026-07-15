Объектив Canon EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095433
Артикул:б/у-П72 К 2026-07-15/1
Код товара:УТ-00095433
Артикул:б/у-П72 К 2026-07-15/1
Объектив, системаCanon EF-S
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие потертости на корпусе.
S/n: 39112760
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие потертости на корпусе.
S/n: 39112760
Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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