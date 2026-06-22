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Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-) (б/у)

  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
  • EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094851
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-06-22/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: 94271154
Комплектация: объектив, две крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.