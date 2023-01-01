Объектив Canon EF 70-200mm f/4 L IS II USM
Код товара : УТ-00065965
Артикул : # 2309C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Минимальная диафрагма
1/32
Минимальная дистанция фокусировки
1 м
Угол поля зрения
34° - 12°
Конструкция объектива
20 элементов в 15 группах
Физические характеристики
Вес
780 г
Размеры товара
80 x 176 мм
Комплектация
Комплектация
чехол, бленда
Описание
Компактный дизайн, который идеально подойдет для съемки на ходу
Этот универсальный зум-объектив 70–200 мм можно применять в любой сфере фотографии, но благодаря небольшому весу и компактности он особенно подойдет для трэвел-фотографии, а также для создания пейзажей и репортажей. Наслаждайтесь профессиональными характеристиками и качеством изображения, где бы вы ни были.
Удобство работы с постоянной максимальной диафрагмой f/4
При зумировании с объективом EF 70-200mm F/4L IS II USM в рамках диапазона фокусных расстояний максимальная диафрагма f/4 остается постоянной. Это позволит вам один раз выбрать и настроить правильную экспозицию, которая не будет меняться при изменении фокусного расстояния.
Четкие изображения при слабом освещении благодаря системе стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки
Даже при съемке на фокусном расстоянии 200 мм и при слабом освещении сотрясение камеры не приведет к размытию изображения. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, позволяет фотографам, использующим объектив EF 70-200mm F/4L IS II USM, устанавливать на пять шагов более низкую выдержку, чем обычно, и при этом не испытывать неудобств из-за размытия изображения при движении камеры.
Сложная оптическая конструкция, обеспечивающая невероятные характеристики
В объективе EF 70-200mm F/4L IS II USM используется флюорит, который корректирует оптические аномалии, такие как цветная кайма или хроматические аберрации. Покрытие Super Spectra препятствует появлению бликов и двоения изображений.
Уверенная съемка даже в экстремальных условиях
Как и любой другой объектив Canon L-серии, EF 70-200mm F/4L IS II USM разработан в соответствии с высокими стандартами и вселяет уверенность с первого момента его использования. Его герметичная конструкция спроектирована так, чтобы не допустить попадания внутрь объектива влаги и пыли, поэтому вы сможете выполнять съемку в любых условиях.