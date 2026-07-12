Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095357 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-12/09 Код товара: УТ-00095357 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-12/09 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Canon EF 50mm f/1.4 USM Код товара: 160357 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 91592522

Комплектация: объектив, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Canon EF 50mm f/1.4 USM Код товара: 160357 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 91592522

Комплектация: объектив, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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