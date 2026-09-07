Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097034
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-07/3
Код товара:УТ-00097034
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-07/3
Код товара: 162034
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
S/n: 57284028
Комплектация: Объектив, крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
S/n: 57284028
Комплектация: Объектив, крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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