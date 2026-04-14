Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-) (б/у)

  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
  • EF 50mm f/1.4 USM - с.н. 44102084 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00093008
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-14/19

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 158008

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
s/n: 44102084
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.