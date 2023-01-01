Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM
Код товара : УТ-00067902
Артикул : @ 2515A012
29 990 ₽
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Описание
Canon EF 50mm f/1.4 USM. Потрясающее сочетание универсальности и высокого качества снимков. Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.
Преимущества
Диафрагма f/1.4
Стандартный угол обзора 46°.
Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса
Стандартный объектив с универсальными, компактными формами
Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу работать в любой области и создавать четкие, резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4.) Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, дорожных сцен и портретов, а также репортажной съемки.
Ультразвуковая фокусировка
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Гладкое размытие фона
Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.
Покрытие Super Spectra
Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
Описание производителя