Описание

Canon EF 50mm f/1.4 USM. Потрясающее сочетание универсальности и высокого качества снимков. Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.

Преимущества

Диафрагма f/1.4

Стандартный угол обзора 46°.

Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса

Стандартный объектив с универсальными, компактными формами

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу работать в любой области и создавать четкие, резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4.) Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, дорожных сцен и портретов, а также репортажной съемки.

Ультразвуковая фокусировка

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Гладкое размытие фона

Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.

Покрытие Super Spectra

Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

Описание производителя