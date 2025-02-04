EF 24-70mm f/2.8L II USM: стандартный зум-объектив с великолепными характеристиками.

Система оптических элементов в модели EF 24-70mm f/2.8L II USM была полностью переработана с целью достичь непревзойдённой чёткости, качества изображения и надёжности. Компактная конструкция делает этот объектив идеальным решением для любой ситуации, а ряд улучшений, касающихся оптических элементов, обеспечивает исключительное качество, позволяя запечатлеть больше деталей по всей площади кадра. Кроме того, было достигнуто уменьшение искажений во всём диапазоне зумирования, в частности, при максимальном фокусном расстоянии 70 мм.

Благодаря модернизированной оптической системе, включающей в себя два ультранизкодисперсионных (UD) элемента и один суперультранизкодисперсионный (Super UD) асферический элемент для минимизации хроматических аберраций и нечёткости цветов, объектив гарантирует получение резких, высококонтрастных изображений. Каждый элемент имеет разработанное Canon оптимизированное покрытие Super Spectra, предотвращающее появление бликов и ореолов, а также обеспечивающее превосходный цветовой баланс. Кроме того, покрытие из флюорина препятствует появлению пыли, грязи и отпечатков пальцев на передней и задней частях объектива, помогая сохранить безупречное качество изображений.

EF 24-70mm f/2.8L II USM также позволяет фотографам снимать объекты крупным планом с минимальным расстоянием фокусировки 0,38 м при любых фокусных расстояниях во всём диапазоне зумирования. Ультразвуковой мотор (USM) кольцевого типа работает в связке с высокопроизводительным процессором и эффективными алгоритмами автофокусировки, позволяя сделать её точной, бесшумной и сверхбыстрой. Для тех, кто предпочитает полностью контролировать параметры каждого кадра, предусмотрена возможность ручной фокусировки в любой момент времени. Это означает, что фотографы могут точно настраивать или менять фокус даже тогда, когда работает система AF.

Узнаваемый дизайн серии L: EF 24-70mm f/2.8L II USM – новейший объектив в элитной серии L, обладающий высококлассным дизайном и эргономичной конструкцией. Его механические компоненты были усовершенствованы с целью повышения надёжности зума и лучшей защиты корпуса от сотрясений и ударов. Размер объектива удалось уменьшить на 10 мм по сравнению с предыдущей моделью, сделав его ещё более портативным и удобным для каждодневного использования. Новый рычажок блокировки зума даёт возможность зафиксировать зум в самом широкоугольном положении, чтобы предотвратить повреждение объектива при транспортировке. Водо- и пылезащищённая конструкция² позволяет пользователям вести съёмку даже в сложных погодных условиях.