Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00093916
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-16/12
Код товара:УТ-00093916
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-16/12
Объектив, системаCanon EF
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: 158916
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 2034550
Комплектация: Объектив, крышка задняя, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 2034550
Комплектация: Объектив, крышка задняя, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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