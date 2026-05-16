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Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)

Код товара:УТ-00093916
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-05-16/12

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 158916

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 2034550
Комплектация: Объектив, крышка задняя, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.