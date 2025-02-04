Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

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Код товара: УТ-00022188 Артикул: # 1380C005 Код товара: УТ-00022188 Артикул: # 1380C005 Комплектация крышки передняя и задняя, чехол и бленда EW-83H Вес 670 г Размеры 83.5 x 107 мм Автофокус Есть Объектив, система Canon EF Минимальное фокусное расстояние, мм 24 Максимальное фокусное расстояние, мм 105 Угол поля зрения 74° - 19°20' Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Комплектация Комплектация крышки передняя и задняя, чехол и бленда EW-83H Физические характеристики Вес 670 г Размеры 83.5 x 107 мм Характеристики Автофокус Есть Объектив, система Canon EF Минимальное фокусное расстояние, мм 24 Максимальное фокусное расстояние, мм 105 Угол поля зрения 74° - 19°20' Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Минимальная диафрагма 1/22 Относительное отверстие 4,0 Диаметр светофильтра, мм 77 Число лепестков диафрагмы 10 Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м Конструкция объектива 17 элементов в 12 группах, из них 4 асферических стеклянных (GMo) Оптическая стабилизация Есть Фокусное расстояние Переменное (зум) Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Для впечатляющих изображений высокого качества Асферические линзы (GMo) обеспечивают превосходную резкость, контрастность и цветопередачу по всему кадру с очень низким уровнем искажений даже при съемке с широко открытой диафрагмой.

Усовершенствованное покрытие Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке против света.

Ультразвуковой мотор кольцевого типа быстро приводит объектив в точку правильной фокусировки, помогая вам запечатлеть нужный момент. Увеличенный диапазон зумирования с постоянной максимальной диафрагмой Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM является универсальным благодаря диапазону зумирования от широкоугольного до среднефокусного телефото. Он способен справиться с любой задачей — от пейзажной, портретной съемки и fashion-съемки до видеозаписи. Это отличный выбор для съемки фоторепортажей, событийной съемки и съемки в путешествиях.

Постоянная максимальная диафрагма f/4 доступна во всем диапазоне фокусных расстояний, поэтому значения экспозиции остаются фиксированными во время зумирования. Диафрагма с круглым отверстием обеспечивает прекрасное боке. Четкие снимки даже при слабом освещении Стабилизатор изображения сокращает размытия, возникающие при движении камеры, известном как «сотрясение камеры». Снимайте с рук в условиях слабого освещения с выдержкой, на 4 ступени большей, чем обычно.

Стабилизатор изображения (IS) объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM может автоматически переключаться между стандартным режимом и режимом съемки с проводкой, позволяя фотографам намеренно использовать размытие от движения. Универсальность при работе с видео Широкий диапазон фокусных расстояний объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM отлично подходит как для фотосъемки, так и для видеозаписи. Снимайте крупным планом, создавайте интервью и вводные клипы без перестановки объективов.

Автофокусировка с помощью ультразвукового мотора кольцевого типа обеспечивает практически бесшумное низкоскоростное ведение для достижения профессионального перехода фокуса и плавного непрерывного слежения за движущимися объектами. Продолжайте снимать, даже если станет тяжело идти Объективы серии L обладают качественной конструкцией с улучшенной защитой от ударов и вибрации, которая защищает их от суровых условий ежедневного профессионального использования.

Пыле- и влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных воздействий. Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM позволяет вам продолжать съемку даже в самых сложных погодных условиях.

Покрытие из флюорина на линзах помогает сохранять их в чистоте, тем самым повышая качество изображения Видео Наш обзор

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