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Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

  • EF 24-105mm f/4 L IS II USM
  • EF 24-105mm f/4 L IS II USM
  • EF 24-105mm f/4 L IS II USM
  • EF 24-105mm f/4 L IS II USM
  • EF 24-105mm f/4 L IS II USM
Код товара:УТ-00022188
Артикул:# 1380C005

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Для впечатляющих изображений высокого качества

  • Асферические линзы (GMo) обеспечивают превосходную резкость, контрастность и цветопередачу по всему кадру с очень низким уровнем искажений даже при съемке с широко открытой диафрагмой.
  • Усовершенствованное покрытие Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке против света.
  • Ультразвуковой мотор кольцевого типа быстро приводит объектив в точку правильной фокусировки, помогая вам запечатлеть нужный момент.

Увеличенный диапазон зумирования с постоянной максимальной диафрагмой

  • Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM является универсальным благодаря диапазону зумирования от широкоугольного до среднефокусного телефото. Он способен справиться с любой задачей — от пейзажной, портретной съемки и fashion-съемки до видеозаписи. Это отличный выбор для съемки фоторепортажей, событийной съемки и съемки в путешествиях.
  • Постоянная максимальная диафрагма f/4 доступна во всем диапазоне фокусных расстояний, поэтому значения экспозиции остаются фиксированными во время зумирования. Диафрагма с круглым отверстием обеспечивает прекрасное боке.

Четкие снимки даже при слабом освещении

  • Стабилизатор изображения сокращает размытия, возникающие при движении камеры, известном как «сотрясение камеры». Снимайте с рук в условиях слабого освещения с выдержкой, на 4 ступени большей, чем обычно.
  • Стабилизатор изображения (IS) объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM может автоматически переключаться между стандартным режимом и режимом съемки с проводкой, позволяя фотографам намеренно использовать размытие от движения.

Универсальность при работе с видео

  • Широкий диапазон фокусных расстояний объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM отлично подходит как для фотосъемки, так и для видеозаписи. Снимайте крупным планом, создавайте интервью и вводные клипы без перестановки объективов.
  • Автофокусировка с помощью ультразвукового мотора кольцевого типа обеспечивает практически бесшумное низкоскоростное ведение для достижения профессионального перехода фокуса и плавного непрерывного слежения за движущимися объектами.

Продолжайте снимать, даже если станет тяжело идти

  • Объективы серии L обладают качественной конструкцией с улучшенной защитой от ударов и вибрации, которая защищает их от суровых условий ежедневного профессионального использования.
  • Пыле- и влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных воздействий. Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM позволяет вам продолжать съемку даже в самых сложных погодных условиях.
  • Покрытие из флюорина на линзах помогает сохранять их в чистоте, тем самым повышая качество изображения