Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM
Код товара:УТ-00022188
Артикул:# 1380C005
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, чехол и бленда EW-83H
Вес670 г
Размеры83.5 x 107 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаCanon EF
Минимальное фокусное расстояние, мм24
Максимальное фокусное расстояние, мм105
Угол поля зрения 74° - 19°20'
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1/22
Относительное отверстие4,0
Диаметр светофильтра, мм77
Число лепестков диафрагмы10
Минимальная дистанция фокусировки0.45 м
Конструкция объектива17 элементов в 12 группах, из них 4 асферических стеклянных (GMo)
Оптическая стабилизацияЕсть
Фокусное расстояниеПеременное (зум)
Описание
Для впечатляющих изображений высокого качества
- Асферические линзы (GMo) обеспечивают превосходную резкость, контрастность и цветопередачу по всему кадру с очень низким уровнем искажений даже при съемке с широко открытой диафрагмой.
- Усовершенствованное покрытие Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке против света.
- Ультразвуковой мотор кольцевого типа быстро приводит объектив в точку правильной фокусировки, помогая вам запечатлеть нужный момент.
Увеличенный диапазон зумирования с постоянной максимальной диафрагмой
- Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM является универсальным благодаря диапазону зумирования от широкоугольного до среднефокусного телефото. Он способен справиться с любой задачей — от пейзажной, портретной съемки и fashion-съемки до видеозаписи. Это отличный выбор для съемки фоторепортажей, событийной съемки и съемки в путешествиях.
- Постоянная максимальная диафрагма f/4 доступна во всем диапазоне фокусных расстояний, поэтому значения экспозиции остаются фиксированными во время зумирования. Диафрагма с круглым отверстием обеспечивает прекрасное боке.
Четкие снимки даже при слабом освещении
- Стабилизатор изображения сокращает размытия, возникающие при движении камеры, известном как «сотрясение камеры». Снимайте с рук в условиях слабого освещения с выдержкой, на 4 ступени большей, чем обычно.
- Стабилизатор изображения (IS) объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM может автоматически переключаться между стандартным режимом и режимом съемки с проводкой, позволяя фотографам намеренно использовать размытие от движения.
Универсальность при работе с видео
- Широкий диапазон фокусных расстояний объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM отлично подходит как для фотосъемки, так и для видеозаписи. Снимайте крупным планом, создавайте интервью и вводные клипы без перестановки объективов.
- Автофокусировка с помощью ультразвукового мотора кольцевого типа обеспечивает практически бесшумное низкоскоростное ведение для достижения профессионального перехода фокуса и плавного непрерывного слежения за движущимися объектами.
Продолжайте снимать, даже если станет тяжело идти
- Объективы серии L обладают качественной конструкцией с улучшенной защитой от ударов и вибрации, которая защищает их от суровых условий ежедневного профессионального использования.
- Пыле- и влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных воздействий. Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM позволяет вам продолжать съемку даже в самых сложных погодных условиях.
- Покрытие из флюорина на линзах помогает сохранять их в чистоте, тем самым повышая качество изображения