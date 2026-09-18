Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097399 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-18/02 Код товара: УТ-00097399 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-18/02 Canon EF 17-40mm f/4L USM Код товара: УТ-00097399 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 669681

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Canon EF 17-40mm f/4L USM Код товара: УТ-00097399 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 669681

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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