Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095205 Артикул: б/у-Крд 2026-07-05/1 Код товара: УТ-00095205 Артикул: б/у-Крд 2026-07-05/1 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00095205 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 1178273

Комплектация: бленда, обе крышки, объектив.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00095205 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 1178273

Комплектация: бленда, обе крышки, объектив.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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