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Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-) (б/у)

  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM - с.н. 1178273 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095205
Артикул:б/у-Крд 2026-07-05/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00095205

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 1178273
Комплектация: бленда, обе крышки, объектив.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.