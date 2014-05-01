Описание

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Профессиональный сверхширокоугольный зум-объектив со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки. Снимайте потрясающие пейзажи и архитектурные планы с помощью этого компактного и легкого, производительного сверхширокоугольного зум-объектива с фиксированной диафрагмой f/4 и системой стабилизации изображения. Идеальный выбор для профессионалов и любителей.

Преимущества

Поместите в кадр еще больше объектов с помощью сверхширокоугольного зум-объектива

Превосходная высокоточная оптика серии L

Удобство работы с постоянной диафрагмой f/4

Делайте резкие снимки даже при слабом освещении благодаря стабилизации изображения, эквивалентной 4-м ступеням выдержки

Вы никогда не упустите нужный кадр благодаря быстрой, бесшумной автофокусировке



Подробное описание

Сверхширокоугольный зум-объектив 16–35 мм

Этот производительный сверхширокоугольный зум-объектив с фиксированной диафрагмой сочетает превосходные оптические качества с универсальностью, что делает его идеальным выбором для съемки пейзажей и архитектурных планов, а также для фотожурналистики, путешествий и повседневного использования — фотографии получаются четкими, резкими, с широким охватом и минимальными искажениями.

Качество серии L

Профессиональные объективы Canon серии L служат наилучшими образцами высокоточной оптики EF. Объективы серии L сочетают в себе превосходные технические характеристики с удобством в обращении, при этом они защищены от пыли и влаги.

Постоянная диафрагма f/4

Максимальная диафрагма f/4 прекрасно подходит для съемки в разнообразных условиях освещения и сохраняет постоянное значение по всему диапазону фокусных расстояний. Поэтому колебания выдержки или ISO при зумировании исключены.

Четкие снимки со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки

Объектив EF 16-35mm f/4L IS USM обеспечивает четкие изображения в любых условиях, особенно во время съемки с рук при слабом освещении или в режиме макросъемки. Объектив оснащен технологией 4-ступенчатой стабилизации изображения Canon и автоматически определяет тип съемки (обычная или панорамирование), переключаясь в оптимальный для текущих условий съемки режим стабилизации изображения.

Ультразвуковая фокусировка

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой и практически беззвучной автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Постоянно доступная ручная коррекция фокусировки делает возможной точную настройку фокуса, не выходя из режима автофокусировки.

Мягкое размытие фона

Круглая 9-лепестковая диафрагма повышает мягкость и однородность областей изображения, находящихся вне фокуса, что позволяет четко выделить объекты переднего плана на красивом размытом фоне.

Превосходное качество изображения

Объектив EF 16-35mm f/4L IS USM содержит три асферических элемента, которые обеспечивают резкость и четкость по всему полю изображения и диапазону фокусных расстояний. Два ультранизкодисперсионных оптических элемента (UD) практически полностью устраняют хроматические аберрации. Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. При этом также устраняются блики и удваивание изображений — распространенные проблемы, возникающие в результате отражения света от датчика камеры. Защитное флюоритовое покрытие препятствует налипанию пыли и капель воды на передние и задние линзы, помогая добиться оптимального качества изображения.

Минимальное расстояние фокусировки 0,28 м

Расстояние фокусировки по всему диапазону зумирования составляет всего 0,28 м, что позволяет значительно приблизиться к объекту съемки и при этом насладиться широким полем зрения.