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Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4) (б/у)

  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
  • EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
Код товара:УТ-00096738
Артикул:б/у-БУМ 2026-08-28/2

Товар не найден

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Описание
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Описание

Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
Код товара: 161738

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: со следами эксплуатации. Потертости по корпусу.
S/n: 597984
Комплектация: объектив, крышки, штативная лапка, чехол.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.