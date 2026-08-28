Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00096738
Артикул:б/у-БУМ 2026-08-28/2
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаCanon EF
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)
Код товара: 161738
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: со следами эксплуатации. Потертости по корпусу.
S/n: 597984
Комплектация: объектив, крышки, штативная лапка, чехол.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.