Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00096738 Артикул: б/у-БУМ 2026-08-28/2 Код товара: УТ-00096738 Артикул: б/у-БУМ 2026-08-28/2 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)

Код товара: 161738 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: со следами эксплуатации. Потертости по корпусу.

S/n: 597984

Комплектация: объектив, крышки, штативная лапка, чехол.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 4)

Код товара: 161738 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: со следами эксплуатации. Потертости по корпусу.

S/n: 597984

Комплектация: объектив, крышки, штативная лапка, чехол.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.