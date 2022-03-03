Описание

CN-E24mm T 1.5 L F, широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и великолепным качеством изображения 4K, создает более широкую перспективу для съемки грандиозных перспектив или небольших интерьеров. Этот объектив с конструкцией крепления EF компактен, легок (1,2 кг) и удобен в использовании; максимальная диафрагма f/1.5 позволяет снимать с рук при низкой освещенности.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Минимальные следы эксплуатации, бытовые загрязнения, небольшой скол на наружном кольце корпуса объектива

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

Код товара:123435