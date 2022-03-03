Объектив Canon CN-E 24mm T1.5 L F (б.у. состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00058435
Артикул : б/у-КП32 К 2022-03-03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации, бытовые загрязнения, небольшой скол на наружном кольце корпуса объектива. В комплекте: объектив, передняя и задняя крышки.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
CN-E24mm T 1.5 L F, широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и великолепным качеством изображения 4K, создает более широкую перспективу для съемки грандиозных перспектив или небольших интерьеров. Этот объектив с конструкцией крепления EF компактен, легок (1,2 кг) и удобен в использовании; максимальная диафрагма f/1.5 позволяет снимать с рук при низкой освещенности.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Минимальные следы эксплуатации, бытовые загрязнения, небольшой скол на наружном кольце корпуса объектива
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
Код товара:123435