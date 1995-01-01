Адаптер Canon AD-E1 для многофункциональной площадки
Код товара : УТ-00055153
Артикул : 4943C001
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Адаптер AD-E1 необходим для установки влагозащищенных вспышек Speedlite (EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 580EX II), а также трансмиттера ST-E3-RT и синхронизационного кабеля OC-E3 в новый многофункциональный башмак Canon. Для вспышек без влагозащиты (к примеру, Speedlite 430EX III-RT) адаптер не требуется.
Используйте в любую погоду
Благодаря защите от непогоды на уровне новых вспышек Speedlite адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки обезопасит соединение от попадания влаги и пыли — все благодаря защите, соответствующей стандарту JIS 2.
Надежное фиксируемое соединение
Уверенно устанавливайте адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки и фиксируйте его на многофункциональной площадке камеры с помощью специального фиксатора.
Без лишних элементов питания
Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки получает питание напрямую от камеры, обеспечивая удобство использования и возможность сосредоточиться на съемке, а не работе оборудования.
Компактный, незаметный, легкий
Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки весит лишь несколько граммов и занимает минимум места.
Вспышки, для которых необходим адаптер AD-E1:
- Speedlite EL-1
- Speedlite 600EX II-RT
- Speedlite 600EX-RT
- Speedlite 580EX II
- трансмиттер ST-E3-RT
- синхронизационный кабель OC-E3
Совместимые камеры:
- EOS R10,
- EOS R7,
- EOS R6 Mark II,
- EOS R3.