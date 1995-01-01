Описание

Адаптер AD-E1 необходим для установки влагозащищенных вспышек Speedlite (EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 580EX II), а также трансмиттера ST-E3-RT и синхронизационного кабеля OC-E3 в новый многофункциональный башмак Canon. Для вспышек без влагозащиты (к примеру, Speedlite 430EX III-RT) адаптер не требуется.

Используйте в любую погоду

Благодаря защите от непогоды на уровне новых вспышек Speedlite адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки обезопасит соединение от попадания влаги и пыли — все благодаря защите, соответствующей стандарту JIS 2.

Надежное фиксируемое соединение

Уверенно устанавливайте адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки и фиксируйте его на многофункциональной площадке камеры с помощью специального фиксатора.

Без лишних элементов питания

Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки получает питание напрямую от камеры, обеспечивая удобство использования и возможность сосредоточиться на съемке, а не работе оборудования.

Компактный, незаметный, легкий

Адаптер AD-E1 для многофункциональной площадки весит лишь несколько граммов и занимает минимум места.

Вспышки, для которых необходим адаптер AD-E1:

Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 600EX-RT

Speedlite 580EX II

трансмиттер ST-E3-RT

синхронизационный кабель OC-E3

Совместимые камеры: