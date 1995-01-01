Приближение в 18 раз с превосходным качеством Canon

Мощные бинокли превосходного качества с увеличением 18x, высокоточной оптикой Canon, ультранизкодисперсионными (UD) линзами для снижения хроматической аберрации и покрытием объектива Super Spectra, которое обеспечивает яркое и высококонтрастное изображение с точной цветопередачей.

Создан для использования в сложных погодных условиях

Наслаждайтесь прекрасным просмотром в сложных погодных условиях благодаря защите от атмосферных воздействий класса 4 по шкале JIS. Прочный качественный корпус имеет резиновое покрытие для работы в самых сложных условиях, что делает эти бинокли идеальным выбором для интенсивного использования.

Невероятно стабильное и яркое изображение

Наслаждайтесь удивительно четкими изображениями благодаря технологии стабилизации изображения (IS) Canon, которая компенсирует широкий спектр различных типов сотрясений и движений при просмотре с рук или использовании в движущемся транспортном средстве или лодке. Эти бинокли оснащены передней оптикой большого диаметра 50 мм, обеспечивающей высокую яркость поля зрения.

Легко найти объект наблюдения

Легко находите объект наблюдения и наслаждайтесь широким видимым полем зрения 60.3° с чистым, ровным обзором и низким уровнем искажений по всему изображению благодаря призме Порро II и элементу двойного выравнивания поля изображения.

Прочность в сочетании с простотой и удобством

Разработаны для комфортного использования в течение длительного времени, даже при ношении солнцезащитных или корректирующих очков, благодаря настраиваемым наглазникам с вынесенной окулярной точкой 15,0 мм, которая минимизирует туннельный эффект.