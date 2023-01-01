Бинокль Canon 15x50 IS
Код товара : УТ-00025618
Артикул : # 4625A002
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Canon 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Описание производителя:
Canon 15x50 IS All Weather. Предназначенные для профессионалов, а также серьёзных любителей, эти бинокли высокого увеличения выполнены по новейшим технологиям, отвечающим самым современным стандартам.
Преимущества
Большое увеличение — 15x
Линза объектива большого диаметра (50 мм), гарантирующая яркое поле изображения
Широкий угол поля зрения — 67°
Вынесенная окулярная точка – 15 мм
Стабилизатор изображения
Элемент со сверхнизкой дисперсией для уменьшения хроматических аберраций
Могут использоваться в любых погодных условиях, не боятся дождя и морских брызг (-10 до 45 С. влажность 95%)
ПРОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ЛИНЗ
Поверхность обычной стеклянной линзы и пропускает, и отражает свет. Отражённый свет, распространяясь в разные стороны внутри бинокля, уменьшает контрастность изображения и может вызывать заметные блики. Отражения можно уменьшить путём нанесения на поверхность линзы сверхтонкого слоя таких веществ, как фтористый магний или двуокись кремния. Нанесение на определённые поверхности линз и призм слоёв различных веществ в многослойном просветляющем покрытии Canon Super Spectra улучшает контрастность, уменьшает блики и снижает лёгкую окрашенность, даваемую отдельными линзами.
СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Как бы Вы ни старались, невозможно удерживать мощный бинокль в руках так, чтобы изображение не дрожало: за счёт увеличения мелких вибраций всё начинает мелькать перед глазами. Именно поэтому специалисты Canon разработали стабилизатор изображения на основе призмы с переменным углом (VAP). Два датчика улавливают малейшее движение, микрокомпьютер корректирует расположение призм для их точного соответствия углу входящего света и уменьшения вибраций — а Вы наслаждаетесь более чётким изображением.
ШИРОКИЙ УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
Бинокли с видимым углом поля зрения, превышающим 65°, дают более широкий обзор.
РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Предохраняет бинокль от ударов и обеспечивает удобный захват.
СИСТЕМА ДВОЙНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Двойная группа линз, компенсирующая кривизну поля и обеспечивающая отличное выравнивание и чёткость изображения.
ВЫНЕСЕННАЯ ОКУЛЯРНАЯ ТОЧКА
Позволяет тем, кто носит очки, видеть всё поле изображения.
ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ
Биноклем можно пользоваться под дождём и при снегопаде. Грязь и пыль смываются проточной водой.
ПРИЗМА ПОРРО
Комбинация прямоугольных призм, дающая прямое изображение. Применение таких призм также сокращает расстояние между объективом и окуляром, что позволяет уменьшить размер и вес бинокля.