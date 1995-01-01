Описание производителя:

Canon 15x50 IS All Weather. Предназначенные для профессионалов, а также серьёзных любителей, эти бинокли высокого увеличения выполнены по новейшим технологиям, отвечающим самым современным стандартам.

Преимущества

Большое увеличение — 15x

Линза объектива большого диаметра (50 мм), гарантирующая яркое поле изображения

Широкий угол поля зрения — 67°

Вынесенная окулярная точка – 15 мм

Стабилизатор изображения

Элемент со сверхнизкой дисперсией для уменьшения хроматических аберраций

Могут использоваться в любых погодных условиях, не боятся дождя и морских брызг (-10 до 45 С. влажность 95%)



ПРОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ЛИНЗ

Поверхность обычной стеклянной линзы и пропускает, и отражает свет. Отражённый свет, распространяясь в разные стороны внутри бинокля, уменьшает контрастность изображения и может вызывать заметные блики. Отражения можно уменьшить путём нанесения на поверхность линзы сверхтонкого слоя таких веществ, как фтористый магний или двуокись кремния. Нанесение на определённые поверхности линз и призм слоёв различных веществ в многослойном просветляющем покрытии Canon Super Spectra улучшает контрастность, уменьшает блики и снижает лёгкую окрашенность, даваемую отдельными линзами.

СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Как бы Вы ни старались, невозможно удерживать мощный бинокль в руках так, чтобы изображение не дрожало: за счёт увеличения мелких вибраций всё начинает мелькать перед глазами. Именно поэтому специалисты Canon разработали стабилизатор изображения на основе призмы с переменным углом (VAP). Два датчика улавливают малейшее движение, микрокомпьютер корректирует расположение призм для их точного соответствия углу входящего света и уменьшения вибраций — а Вы наслаждаетесь более чётким изображением.

ШИРОКИЙ УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

Бинокли с видимым углом поля зрения, превышающим 65°, дают более широкий обзор.

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Предохраняет бинокль от ударов и обеспечивает удобный захват.

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Двойная группа линз, компенсирующая кривизну поля и обеспечивающая отличное выравнивание и чёткость изображения.

ВЫНЕСЕННАЯ ОКУЛЯРНАЯ ТОЧКА

Позволяет тем, кто носит очки, видеть всё поле изображения.

ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ

Биноклем можно пользоваться под дождём и при снегопаде. Грязь и пыль смываются проточной водой.

ПРИЗМА ПОРРО

Комбинация прямоугольных призм, дающая прямое изображение. Применение таких призм также сокращает расстояние между объективом и окуляром, что позволяет уменьшить размер и вес бинокля.