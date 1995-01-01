Мощные портативные бинокли, которые позволят приблизить объект в 12 раз

Мощные и портативные бинокли, которые позволяют приблизить отдаленные и едва различимые объекты в 12 раз, сохранив их четкость и яркость. Эти бинокли, которые легко носить с собой, куда бы вы ни отправились, идеально подходят для наблюдения за птицами, спортивными соревнованиями и для путешествий.

Невероятно стабильный обзор благодаря мощному оптическому стабилизатору изображения

Мощный оптический стабилизатор изображения быстро и точно компенсирует множество различных видов сотрясений и движений. Он компенсирует даже дрожание, возникающее во время панорамирования при слежении за объектом или наблюдении из движущегося автомобиля. Значительное сокращение энергопотребления обеспечивает до 9 часов непрерывного использования с одним комплектом батарей.

Высокоточная оптика для превосходного просмотра с высоким разрешением

Превосходное качество с высоким разрешением и низким уровнем искажений благодаря высокоточной оптике Canon. Оптика имеет покрытие Super Spectra, используемое в известной линейке объективов Canon EF, и обеспечивает яркое и высококонтрастное изображение с точной цветопередачей, устраняя нежелательные внутренние отражения, которые могут вызвать паразитную засветку и блики.

Чистое поле зрения от края до края

Оцените поле зрения с чистым, ровным обзором и низким уровнем искажений по всему изображению благодаря оптике для выравнивания поля изображения и конструкции призмы Порро II. Просмотр изображения по всему полю зрения с комфортом благодаря вынесенной окулярной точке 14,5 мм идеальный вариант при ношении очков.

Продуманная конструкция, разработанная для продолжительного, удобного и простого использования

Прочная конструкция, разработанная для удобства и простоты использования, обеспечивает надежный хват и оснащена большими резиновыми наглазниками для комфортного, спокойного наблюдения. Удобно расположенную кнопку стабилизатора изображения и кольцо настройки фокусировки легко достать пальцем любой руки, а прочное резиновое внешнее покрытие позволяет удобно держать бинокль в руках.