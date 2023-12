Описание

Canon 10x42L IS WP – первый полностью водонепроницаемый бинокль с уровнем защиты JIS 7*, оснащён разработанным компанией Canon стабилизатором изображения (IS). Новый флагман модельного ряда биноклей Canon задает современный стандарт качества изображения и рабочих характеристик. Его отличают высокое увеличение, линзы из ультранизкодисперсного стекла (UD) и многослойное покрытие всех элементов объективов.

* Международный стандарт уровня водо- и пылезащищённости

Подробное описание

Профессиональное качество L-серии

В бинокле 10x42L IS WP реализован целый ряд оптических технологий, гарантирующих наилучшее качество изображения. Пара элементов из ультранизкодисперсного стекла (UD) с каждой стороны даёт превосходную коррекцию хроматических аберраций – радужного эффекта, возникающего в биноклях более низкого качества и обычно заметного по краям относительно ярких источников света, например, звёзд. Разработанное компанией Canon многослойное покрытие Super Spectra, нанесённое на все оптические элементы, подавляет размытие и блики и даёт яркое, чёткое и контрастное изображение.

Абсолютная водонепроницаемость

Специальная обработка всех стыков и особое металлическое покрытие всех наружных поверхностей полностью защищают бинокль от внешних воздействий. Это первый бинокль Canon, сертифицированный по стандарту JIS 7-го уровня. Сертификация по этому стандарту требует испытания изделия на отсутствие проникновения воды при его пребывании на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Абсолютная водонепроницаемость – идеальное качество для применения на море и вне помещения в любых погодных условиях. Благодаря такому уровню защиты исключается проникновение влаги в корпус бинокля с образованием конденсата и запотеванием внутренних поверхностей объектива.

Стабилизация изображения

Разработанная компанией Canon технология стабилизации (IS) эффективно устраняет нежелательное дрожание изображения при сотрясениях, которое может сделать бинокли высокой оптической силы практически бесполезными. Пользователи бинокля 10x42L IS WP, даже стоя на резко вибрирующей поверхности, видят устойчивое, неискажённое изображение. Между группой линз объектива и призмой Порро с каждой стороны бинокля расположена специальная система стабилизации на основе разработанной компанией Canon уникальной призмы с переменным углом (VAP). Спустя доли секунды после смещения бинокля относительно оптической оси при вибрации система обнаружения приводит в действие механизм стабилизации IS, меняя форму призмы VAP и отклоняя световой пучок ровно на ту величину, которая необходима для полной компенсации вибрации.

Яркое поле обзора

Диаметр выходного зрачка окуляра 4,2 мм – самый большой в серии биноклей Canon IS – увеличивает световой поток, направляемый в глаза пользователя, и обеспечивает яркое поле обзора с улучшенной цветопередачей. Вынесенная на 16 мм окулярная точка позволяет тем, кто носит очки, видеть всё поле изображения без размытия по краю. Большой диаметр выходного зрачка определяет безупречную работу бинокля при слабой освещённости, например, в сумерках или при лунном свете.

Прочная конструкция

Отличительная красная линия, выгравированная на корпусе объективов L-серии, говорит не только о качестве объектива, но и о соблюдении самых высоких стандартов при производстве и подборе материалов. Конструкция 10x42L IS WP полностью учитывает функциональные требования к биноклю – напряжённая работа и длительный срок службы. Прочная защитная резиновая оболочка и плавные обводы корпуса препятствуют проникновению воды, соли и песка.

Характерный дизайн удобного захвата гарантирует прочное и безопасное удержание бинокля даже мокрыми руками или в перчатках. Поворотные выдвигающиеся наглазники можно отрегулировать для удобства обзора. Фиксация тонкой диоптрийной настройки исключает её случайное нарушение.

Забота об охране окружающей среды

Продукция компании Canon отвечает самым строгим требованиям по охране окружающей среды, поэтому в производстве линз используется только стекло, не содержащее свинец, а в производстве электронных схем – припой без содержания свинца.