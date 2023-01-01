Бинокль Canon 10x32 IS
Код товара : УТ-00067209
Артикул : # 1372C005
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
780 г
Комплектация
крышка окуляров со шнурком, плечевой ремень, чехол, 2 батарейки АА
Вес (брутто), г
1.600
Характеристики
Относительная яркость
10.2
Сумеречный фактор (максимум)
17.8
Диаметр линз, мм
32
Призма
Порро 2
Оптическая схема
объективы: 7 элементов в 6 группах, окуляры: 5 элементов в 4 группах
Диаметр выходного зрачка, мм
3.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
105
Угол поля зрения
6°
Описание
Стабильное 10-кратное приближение
Этот бинокль 10x, обеспечивающий качественное изображение с высокой стабилизацией, позволяет четко разглядеть детали отдаленных объектов, куда бы вы ни отправились — он идеально подходит для различных сфер применения
Улучшенный стабилизатор изображения Powered IS
Режимы стандартной и усиленной стабилизации (Standard IS и Powered IS) компенсируют дрожание и непроизвольные движения рук, обеспечивая четкий и стабильный просмотр даже при большом увеличении. Ранее в большинстве биноклей Canon (за исключением 8х25 IS) использовалась оптическая стабилизация на основе наклона призмы, теперь же стабилизация осуществляется за счет смещения группы линз в объективах. Новый стабилизатор имеет 2 режима работы: «нормальный» (Normal) – для обзора, наблюдения за движущимися объектвами, и «усиленный» (Powered) – для наблюдения за неподвижным объектом. Благодаря новой системе стабилизации значительно сократилась минимальная дистанция фокусировки.
Высокоточная оптика Canon
Оптическая призма Порро II от Canon, линзы, выравнивающие поле изображения, и просветляющее покрытие Super Spectra обеспечивают просмотр высокой четкости с точной передачей цветов, позволяя легко разглядеть объект наблюдения. Выравнивание поля позволяет избавиться от оптических аберраций по краям изображения.
Создан для использования в сложных условиях
Благодаря превосходному балансу, анатомической форме и долговечному резиновому покрытию биноклем удобно пользоваться даже в перчатках.
Комфорт и удобство использования
Благодаря большим резиновым наглазникам и удобному доступу к функции стабилизации изображения одним касанием биноклем комфортно пользоваться в течение длительного времени, так как напряжение на глаза ниже, и они меньше устают.