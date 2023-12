Описание

Стабильное 10-кратное приближение

Этот бинокль 10x, обеспечивающий качественное изображение с высокой стабилизацией, позволяет четко разглядеть детали отдаленных объектов, куда бы вы ни отправились — он идеально подходит для различных сфер применения

Улучшенный стабилизатор изображения Powered IS

Режимы стандартной и усиленной стабилизации (Standard IS и Powered IS) компенсируют дрожание и непроизвольные движения рук, обеспечивая четкий и стабильный просмотр даже при большом увеличении. Ранее в большинстве биноклей Canon (за исключением 8х25 IS) использовалась оптическая стабилизация на основе наклона призмы, теперь же стабилизация осуществляется за счет смещения группы линз в объективах. Новый стабилизатор имеет 2 режима работы: «нормальный» (Normal) – для обзора, наблюдения за движущимися объектвами, и «усиленный» (Powered) – для наблюдения за неподвижным объектом. Благодаря новой системе стабилизации значительно сократилась минимальная дистанция фокусировки.

Высокоточная оптика Canon

Оптическая призма Порро II от Canon, линзы, выравнивающие поле изображения, и просветляющее покрытие Super Spectra обеспечивают просмотр высокой четкости с точной передачей цветов, позволяя легко разглядеть объект наблюдения. Выравнивание поля позволяет избавиться от оптических аберраций по краям изображения.

Создан для использования в сложных условиях

Благодаря превосходному балансу, анатомической форме и долговечному резиновому покрытию биноклем удобно пользоваться даже в перчатках.

Комфорт и удобство использования

Благодаря большим резиновым наглазникам и удобному доступу к функции стабилизации изображения одним касанием биноклем комфортно пользоваться в течение длительного времени, так как напряжение на глаза ниже, и они меньше устают.