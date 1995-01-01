Клетка Caisi S0015A — профессиональная защитная рамка для беззеркальных камер Sony A7M5 и A7R5. Изготовлена из прочного сплава, обеспечивающим устойчивость к царапинам и коррозии.

Точная подгонка под конкретные модели камер обеспечивает надежную фиксацию без люфтов. Все вырезы точно соответствуют разъемам, кнопкам и переключателям камеры — полный доступ к управлению без снятия клетки.