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Клетка Caisi S0015A, клетка для Sony A7M5/A7R5

  • S0015A, клетка для Sony A7M5/A7R5
  • S0015A, клетка для Sony A7M5/A7R5
  • S0015A, клетка для Sony A7M5/A7R5
  • S0015A, клетка для Sony A7M5/A7R5
  • S0015A, клетка для Sony A7M5/A7R5
Код товара:УТ-00093834
Артикул:ID:S0015A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клетка Caisi S0015A — профессиональная защитная рамка для беззеркальных камер Sony A7M5 и A7R5. Изготовлена из прочного сплава, обеспечивающим устойчивость к царапинам и коррозии.
Точная подгонка под конкретные модели камер обеспечивает надежную фиксацию без люфтов. Все вырезы точно соответствуют разъемам, кнопкам и переключателям камеры — полный доступ к управлению без снятия клетки.
Идеальное решение для видеографов, нуждающихся в защите камеры и расширении возможностей крепления дополнительного оборудования для профессиональной съемки.