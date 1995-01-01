Клетка Caisi S0011A, для Sony ZV-E10 II



Код товара: УТ-00093833 Артикул: ID:S0011A Код товара: УТ-00093833 Артикул: ID:S0011A Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание Конструкция включает холодный башмак для микрофона или LED-подсветки, множественные резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16, ARRI-отверстия для magic arm. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, аккумулятору, карте памяти и элементам управления. Три точки фиксации гарантируют устойчивость крепления, защитные накладки на винтах предотвращают повреждения корпуса. Закругленные края обеспечивают комфортный хват. Идеальное решение для видеографов и влогеров. Видео Наш обзор

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