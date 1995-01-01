Клетка Caisi S0011A, для Sony ZV-E10 II
Код товара:УТ-00093833
Артикул:ID:S0011A
Товар не найден
Характеристики
Тип товараКлетки
Описание
Конструкция включает холодный башмак для микрофона или LED-подсветки, множественные резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16, ARRI-отверстия для magic arm. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, аккумулятору, карте памяти и элементам управления. Три точки фиксации гарантируют устойчивость крепления, защитные накладки на винтах предотвращают повреждения корпуса. Закругленные края обеспечивают комфортный хват. Идеальное решение для видеографов и влогеров.